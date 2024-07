Meta AI en WhatsApp: Lo que necesitas hacer para sacarle el máximo provecho

En un mundo donde la inteligencia artificial (IA) avanza a pasos agigantados, Meta (empresa dueña de WhatsApp, Facebook, Messenger e Instagram) ha lanzado una nueva herramienta de IA denominada Meta AI.

La herramienta ya está disponible en varios países de América Latina y un país africano: Camerún; pero, ¿qué es Meta AI, cómo se utiliza en WhatsApp y cómo puedes desactivar esta función si así lo decides?

¿Qué es Meta AI?

Desde la compañía aseguran que “Meta AI es ahora el asistente de IA más inteligente que puedes usar gratis”. Y es que permite a los usuarios realizar una variedad de tareas, desde crear imágenes y videos hasta obtener recetas de cocina y consejos de estudio.

Meta AI se basa en un modelo de IA generativa, conocido como Meta Llama 3. Este modelo informático aprende patrones a partir de grandes cantidades de datos, permitiendo a los usuarios crear nuevo contenido, como texto o imágenes.

Meta ha aclarado que el modelo Llama 3 se alimenta de los datos proporcionados por los usuarios para mejorar sus respuestas y procesos de IA; sin embargo, aseguran que ni Meta ni ninguna otra compañía pueden ver los mensajes, ya que están cifrados de extremo a extremo.

¿Qué funciones ofrece Meta AI en Whatsapp?

Entre las funciones más destacadas se encuentran:

Recetas de cocina: Puedes solicitar recetas detalladas para preparar tus platos favoritos. Consejos de estudio: Meta AI puede ofrecer recomendaciones y técnicas para mejorar tu rendimiento y comprensión de diversas lecciones. Recomendaciones de viaje: Pregunta a Meta AI sobre los mejores destinos vacacionales en tu país o comunidad. Resultados de eventos deportivos, como el fútbol. Consejos para hablar en público. Información sobre tendencias actuales, como el k-pop. Creación de imágenes y videos: Los usuarios pueden pedir a Meta AI que genere imágenes basadas en descripciones textuales. Por ejemplo, si escribes “Imagina un astronauta en estilo manga”, Meta AI creará una imagen acorde a esa descripción.

¿Cómo usar Meta AI en WhatsApp?

Si te encuentras en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México o Perú, ya puedes empezar a usar Meta AI en tu cuenta de WhatsApp. ¿Cómo hacerlo?

Acceso al chat de Meta AI: Abre la aplicación de WhatsApp en tu dispositivo. En la interfaz principal, verás un ícono distintivo de Meta AI (representado por un círculo con colores azul, violeta y turquesa) situado arriba del símbolo de (+) que usas para iniciar un nuevo chat. Iniciar una conversación: Haz clic en el ícono de Meta AI. Esto te llevará directamente al chat con la herramienta de IA. Aceptación de condiciones: Para utilizar Meta AI deberás aceptar las “condiciones de IA de Meta”. Cuando intentes enviar un mensaje en el chat de Meta AI, aparecerá una ventana solicitando tu consentimiento.

¿Es posible desactivar Meta AI?

Hasta el momento, no existe un proceso manual para desactivar Meta AI una vez que has aceptado las condiciones de uso. Por ello, es crucial no dar clic en “Continuar” si no estás seguro de querer utilizar el servicio o si las condiciones de Meta no te convencen.

Al ser una herramienta relativamente nueva, es probable que Meta continúe mejorando y ajustando las funcionalidades de Meta AI basándose en la retroalimentación de los usuarios. La clave está en utilizarlas de manera responsable y siempre con un ojo crítico sobre la privacidad y la seguridad de nuestros datos personales.