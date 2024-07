El truco de WhatsApp para programa runa respuesta automática

WhatsApp es hoy por hoy la aplicación de mensajería más famosa de todo el planeta y si bien va un poco retrasada en su gama de opciones con respecto a otras plataformas como Telegram o Signal en realidad ofrece algunas alternativas interesantes de uso que a veces pocos conocen, como por ejemplo este truco para poder mandar respuestas automáticas a cualquier persona que nos escriba.

Si bien las plataformas de la competencia han implementado esta función, junto a la programación de mensajes, desde hace años y con un cantidad mucho más directa y menos comprometedora de pasos, la realidad es que esta guía podrá serle de utilidad a las personas que necesiten brindar una atención inmediata a su proyecto de negocio, o incluso a aquellos que sólo quieren tener la atención de “no dejar en visto” a las personas.

Aún así, es necesario aclarar, lo que explicaremos en esta guía no exige configurar o descargar complementos no oficiales de la plataforma propiedad de Meta, pero sí será necesario hacer algunas cosas que un usuario normal de WhatsApp no frecuentaría.

Por qué mandar respuestas automáticas en WhatsApp

En el mundo actual, donde la comunicación instantánea es clave, WhatsApp se ha convertido en una herramienta indispensable para las empresas y las personalidades donde la interacción es la clave de su proyecto. Entre sus funcionalidades, las respuestas automáticas destacan como una poderosa aliada para optimizar la atención al cliente y fortalecer las relaciones con tus contactos.

Las respuestas automáticas de WhatsApp Business, también conocidos como “Mensajes de Ausencia”, son textos predefinidos que se envían automáticamente a tus contactos en respuesta a diversas situaciones. Lo que permite brindar atención las 24 horas del día, incluso cuando no estés disponible para responder manualmente.

Imagen: ColorSplash | WhatsApp Portada. WhatsApp versión beta.

Pero, como la insinuamos, para usar este truco será necesario descargar y configurar WhatsApp Business, que es la versión oficial de la popular aplicación, pero con unas funciones adicionales enfocadas justamente a negocios.

El implementar estos mensajes de ausencia es una buena idea en general, ya que mejora la atención al cliente, contribuye a aumentar la eficiencia y fomenta la generación de una mejor interacción, pero debe usarse de manera creativa y funcional.

Cómo mandar respuestas automáticas en WhatsApp

Existen dos formas principales de configurar respuestas automáticas en WhatsApp Business: mediante la app de negocios y mediante la API. En esta ocasión nos enfocaremos en la más sencilla, usando la plataforma que se puede descargar acá desde Google Play Store o la App Store de Apple.

Una vez instala y configurada, sólo sigue estos pasos:

WhatsApp Portada | Meta

Abre la aplicación WhatsApp Business y accede a “Configuración”.

Selecciona “Herramientas para la empresa” y luego “Mensaje de ausencia”.

Activa la opción “Enviar mensaje de ausencia”.

Edita el mensaje que deseas enviar.

Programa cuándo se enviará el mensaje: siempre, fuera del horario comercial o en un horario personalizado.

Elige a quiénes se enviará el mensaje: a todos o solo a tus contactos.

Guarda los cambios.

Si usamos bien esta respuesta automática podremos saludar a nuevos contactos, ofrecer soporte técnico, promocionar ofertas especiales y mejorar nuestra interacción en general. Sólo hay que ser creativos y responsables.