¿Sabes qué significa el emoji de la cara sin boca en WhatsApp?

La interpretación de los emojis puede ser confusa, pero cada uno tiene un significado específico que puede ayudarte a comunicarte de manera más clara.

Si alguna vez has recibido un emoji en una conversación de WhatsApp y no has sabido qué pensar al respecto, no estás solo. La realidad es que la confusión con los pictogramas es algo muy común. Aunque son populares para comunicarnos a diario a través de mensajes, no todos los interpretan de la misma manera.

La naturaleza ambigua de los emojis

Los emojis están sujetos a la interpretación individual debido a su naturaleza visual. Afortunadamente, cada emoji tiene un significado asignado desde su creación.

Esto puede ayudarnos a evitar ambigüedades al investigar qué significa cada uno, especialmente los más confusos, como el de la cara amarilla sin boca.

El verdadero significado del emoji de cara sin boca en WhatsApp

De acuerdo con Emojipedia, el significado de la cara amarilla con ojos sencillos abiertos y sin boca puede variar, pero básicamente representa la falta de palabras, la humildad y el silencio.

Este emoji también puede figurar emociones negativas como la decepción, la frustración o la tristeza.

Emojiterra confirma que este pictograma evoca “una sensación de quedarse sin palabras”, pero también puede significar ser silenciado o la falta de emoción.

El sitio indica que esta carita se usa frecuentemente para “expresar que nos hemos quedado sin palabras, que no encontramos las palabras adecuadas o el deseo de permanecer en silencio”.

Usos comunes del emoji de cara sin boca

El emoji de la cara sin boca puede emplearse para insinuar un “estado neutro o sin emociones”; es decir, esos momentos donde no se tiene mucho que decir o simplemente no se desea compartir los sentimientos.

También es útil para transmitir que uno se siente silenciado o está optando por guardar silencio en una conversación.

Historia del emoji

El emoji, cuyo nombre oficial es “Cara sin boca”, fue aprobado como parte de Unicode 6.0 en 2010 y se admitió en Emoji 1.0 en 2015.

En la aplicación de Meta, este emoji llegó un par de años después, y desde entonces ha sido utilizado ampliamente por los usuarios para expresar una variedad de sentimientos y situaciones.

Conclusión del emoji

Conocer el verdadero significado de los emojis puede mejorar significativamente la manera en que nos comunicamos a través de mensajes.

La próxima vez que veas la cara sin boca en una conversación, sabrás que puede representar desde una falta de palabras hasta un deseo de permanecer en silencio, ayudándote a entender mejor el contexto de la conversación