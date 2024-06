¿Apagas tu móvil cada semana? El sencillo truco que podría salvarte de los hackers

Los teléfonos celulares, smartphones, móviles o como prefieran llamarlos, se han convertido en una herramienta indispensable en nuestra vida cotidiana, transformando la manera en que nos comunicamos, trabajamos y nos entretenemos. Desde su invención en los años 70′, estos aparatos han evolucionado hasta ser prácticamente irreconocibles . Y es que hoy los teléfonos no sólo sirven para hacer llamadas, sino que también ofrecen acceso a internet, cámaras que en algunos casos superan a las profesionales y un sinfín de aplicaciones de todo tipo para solucionar cualquier tipo de necesidad. Pero muchas veces pecamos de sobreestimar a nuestros dispositivos. No les hacemos mantención ni los cuidamos como deberíamos , aún si contienen toda nuestra información privada.

PUBLICIDAD

Y ahora, en un mundo en que los hackers son cada vez más comunes y la ciberdelincuencia te puedes esperar a la vuelta de la esquina, se torna aún más importante cuidar nuestros móviles . Por eso hoy les quisimos compartir una clara y breve recomendación de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA).

¿Apagas tu móvil al menos una vez a la semana?

La NSA, preocupada por la ciberseguridad de los usuarios, emitió un informe donde destaca una serie de prácticas recomendadas para cuidar nuestros dispositivos móviles frente a amenazas cibernéticas . Y, curiosamente, entre las sugerencias más destacadas está la de apagar y/o reiniciar nuestros smartphones al menos una vez a la semana.

Este consejo, que podría parecer poco relevante, es fundamental para interrumpir potenciales flujos de información que ciberdelincuentes podrían explotar mediante vulnerabilidades aún no detectadas en los dispositivos, detalla el organismo. Así que, al reiniciar el teléfono, lo que pasa es que se deshacen conexiones que pudieran haber sido establecidas por atacantes, añadiendo así una capa extra de seguridad.

En la misma línea, ya son varios los fabricantes de teléfonos inteligentes, incluidos Samsung y OnePlus, los que ya han adoptado la opción de programar reinicios automáticos , facilitando a los usuarios mantener esta práctica de seguridad. Por su parte, Google y Apple implementaron funciones que permiten a los dispositivos Pixel y iPhone reiniciarse automáticamente bajo ciertas condiciones, como después de instalar de actualizaciones.

Producto. Lo recomendable es no cargar el celular mientras dure la tormenta eléctrica.

Los consejos de la NSA para prevenir ataques móviles

En tanto, siguiendo con sus consejos, la NSA recomienda optar por métodos de autenticación biológica como el reconocimiento facial o las huellas dactilares , puesto que ofrecen mayor seguridad que las contraseñas tradicionales. En adición, recomiendan el uso exclusivo de cables de carga originales para evitar riesgos asociados a accesorios no autorizados.

La NSA también aconseja desactivar el Bluetooth cuando no se use , actualizar el sistema operativo siempre que sea necesario y las aplicaciones apenas están disponibles, desactivar los servicios de localización cuando no sean necesarios, y utilizar contraseñas fuertes para el bloqueo de pantalla si es que no tienes acceso al uso de la huella dactilar. Además, se recomienda configurar el dispositivo para que se bloquee automáticamente tras múltiples intentos fallidos de acceso.

Finalmente, la NSA también advierte sobre el riesgo de abrir archivos adjuntos o enlaces en correos electrónicos , incluso de remitentes conocidos. Algunas de estas medidas pueden parecer más comunes que otras, pero lo cierto es que en una sociedad donde los hackers cada vez ocupan recursos más sofisticados, es mejor prevenir que lamentar .