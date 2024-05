¿El iPhone plegable es una realidad? Una patente de Apple dice que este nuevo celular ya estaría en planes

El mercado de los celulares plegables está nutrido de diferentes versiones, que por ahora se limitan a los sistemas operativos de Android. Sin embargo, el mito de que Apple va a fabricar un iPhone de este estilo cobra vida, después de que una patente del gigante de Cupertino se filtró en los medios de comunicación.

De acuerdo con un informe del sitio web Toms Guide, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos registró como válido un documento de Apple en el que se aprecia un celular plegable, pero que además tiene una pantalla que se cura sola, es decir autorreparable.

Apple hasta ahora no ha emitido comentarios al respecto. No dicen si usarán lo plasmado en la patente en un iPhone, un iPad o en algún otro dispositivo nuevo del que todavía no tenemos conocimiento.

El proyecto del plegable parece real y se llama iPhone Flip

El gigante tecnológico Apple estaría ya metido de lleno en este nuevo capítulo de su trayectoria de “innovación” con la creación de dos prototipos de iPhone con pantallas plegables que aún se encontraría en fase de desarrollo.

Según fuentes internas, citadas por los colegas de The Information en un interesante reporte, estos dispositivos se asemejarían mucho en su diseño a otros teléfonos con factor de forma vertical de calm o almeja, como el Motorola Moto Razr o el Samsung Galaxy Z Flip 5.

iPhone plegable (Imagen: LET'S GO DIGITAL)

Moto Razr 40 Ultra - Imagen: Gadget Match | El Motorola Moto Razr Plus 2024 se ha dejado ver en una serie de controvertidos renders que encendieron un debate sobre la innovación real.

Esto quiere decir el supuesto iPhone Flip sería capaz de plegarse por la mitad para ofrecer una experiencia compacta con un display externo para notificaciones y una pantalla más amplia cuando se desdobla.

Aunque aún se encuentran en las primeras etapas de desarrollo, la noticia marca un hito emocionante para la compañía. Ya que Apple, en teoría, ha estado investigando la tecnología plegable durante más de cinco años.