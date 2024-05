¿Conoces el ‘audio bomba’? Una función de WhatsApp que deberías poner en práctica para cuidar tu privacidad

Dos mil millones de usuarios alrededor del mundo no es una cifra que alcanza cualquier aplicación. WhatsApp, con estos números, es el servicio de mensajería más utilizado en todo el planeta. Llegó a dicho sitio de honor realizando constantes actualizaciones a su interfaz, para mantener a su público contento y entretenido.

En esta reseña te vamos a hablar de una de esas nuevas funciones, que aunque ya tiene un tiempito en la app, muchos usuarios no la conocen o no la usan. Si eres una persona privada y que se cuida de que sus mensajes no vayan a replicarse por todo el mundo, deberías comenzar a usarla.

Se llama “audios bomba” y se caracteriza por hacer que tus notas de voz se reproduzcan sólo una vez. Las notas de voz autodestructivas llegaron a WhatsApp bajo la modalidad de “Ver” una sola vez. Esa misma que ya fue implementada en las imágenes y videos.

De la misma manera en la que un usuario puede mandar una foto para que sólo sea visualizada una vez, las personas podrán hacer lo mismo con las notas de voz. Así que la recomendación es estar muy atentos a lo que se va a escuchar, pues es posible que no haya una segunda oportunidad cuando se use esta función.

“Modo Ver una vez para notas de voz”, es como se llama la función, según WA Beta Info. “Esta función está disponible para todos los usuarios de Android y iOS.

IA en WhatsApp

La inteligencia artificial llegó a WhatsApp a través del modelo de lenguaje Llama 2, que según la gente de Meta es mejor que ChatGPT-4.

Los reportes informan que la incorporación de la inteligencia artificial está en modo prueba con usuarios seleccionados en una docena de países. América Latina todavía no aparece.

WhatsApp llegó al mundo en el 2009. Y desde hace unos cinco años que dejó de ser una aplicación de mensajes. Las historias, videollamadas, llamadas tradicionales y más recientemente los canales, hacen de este un servicio que se comporta como toda una red social.

Sin embargo, quieren ir más allá y para hacerla una plataforma que prácticamente no reconoceremos, si la comparamos con la del 2009, la gente de Meta le añade todos estos cambios que nos dejan sorprendidos.