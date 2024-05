5 alternativas a YouTube gratis que son imperdibles para probar este 2024 en tu Smart TV

En FayerWayer tenemos algunos días reflexionando sobre cómo YouTube vino a sustituir en buena medida esa costumbre de sintonizar canales de televisión abierta, pero para todo hay un límite. De modo que luego de años utilizando ese sitio como aplicación principal de entretenimiento audiovisual es normal comenzar a pensar en la existencia de alternativas gratis. Y vaya que las hay.

PUBLICIDAD

Quien escribe las presentes líneas en el año de 2008 sufrió un incidente con su TV de aquel entonces y perdió la recepción de la antena. Debido a ello me vi obligado a migrar a sólo plataformas streaming y desde hace 16 años no he vuelto atrás.

Smart TV Si quieres explorar otra plataforma de streaming gratuita distinta a YouTube aquí tenemos cinco opciones perfectas. (Unsplash)

Con tal cantidad de tiempo fuera de la TV tradicional y el cable he explorado un montón de alternativas a YouTube, así que el día de hoy les hemos preparado una lista con mi personal selección de 5 plataformas que les abrirán las puertas a un sinfín de contenido audiovisual sin necesidad de desembolsar un solo centavo.

Recomendados

Prepara las palomitas, acomódate en el sofá y prepárate para vivir una experiencia de streaming sin igual en tu pantalla inteligente o smartphone.

5 alternativas a YouTube que son totalmente gratis

Este sitio es un gigante en su categoría. Yo lo conocí luego de meses de buscar la forma de poder ver la película de The Angry Video Game Nerd (AVGN) gratis y de manera legal. Al final terminé dando con este oasis que cuenta con un amplio catálogo de películas y series de todos los géneros, la gran mayoría de ellas de serie B.

Tenemos aquí clásicos atemporales, estrenos recientes, cosas que te preguntarás cómo demonios fueron financiadas. Toda esa basura deliciosa al alcance de tu Smart TV, smartphone o consola de videojuegos.

LG Channels

Esta serie de MTV, narraba las vivencias de “Daria”, una adolescente que por su nivel de inteligencia no congeniaba con su familia o compañeros de escuela. Foto: Vía Facebook.com/daria

Se trata de una plataforma de streaming exclusiva para las Smart TV de la marca LG. Si eres fanático de la televisión por cable, LG Channels te encantará. Ya que ofrece una amplia selección bastante amplia de canales en vivo.

Hay noticias, deportes, entretenimiento y mucho más. Además, cuenta con un catálogo de películas y series que se reproducen en un loop infinito. Nuestro canal favorito es ese que repite Daria de MTV las 24 horas.

Pluto TV es otra excelente opción si les gustó Tubi. Aquí tenemos una oferta de canales en vivo es similar a la de LG Channels, pero con la ventaja de que también puedes acceder a contenido a la carta con un montón de producciones de serie B.

Es como si se mezclara lo mejor de los dos sitios antes reseñados. Su contenido no es tan brutal pero garantiza buenos momentos de entretenimiento y a veces llegan joyas a su catálogo.

Una alternativa orgullosamente mexicana. Este servicio de streaming gratuito (indispensable si ya cuentas con una cuenta de Amazon Prime Video) ofrece una amplia variedad de películas, series, novelas y documentales en español e inglés.

Hay noticias, deportes y entretenimiento pero destaca más que nada por integrar en su catálogo algunas telenovelas y series que convirtieron en leyenda para América Latina. Como La Hora Marcada, esa saga antológica de terror donde se inició la carrera de Guillermo del Toro.

Les sorprendería la cantidad de contenido para perder el tiempo que hay en Facebook Watch, en algunos casos incluso hay anime, películas, episodios o series completas populares pero enterradas en el limbo.

El problema obviamente es que mucho de este contenido no cae precisamente en el terreno de lo legal.

Pero con estas alternativas a YouTube seguramente no extrañarán la plataforma de Google.