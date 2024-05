TikTok despareció de India hace cuatro años: ¿Qué pasó con las cuentas de los usuarios de ese país?

Pocos lo recuerdan, pero TikTok desapareció de la India en el 2020 por orden del gobierno nacional. Aunque fue una decisión radical, que se tomó de la noche a la mañana por un conflicto bélico, nos sirve como ejemplo para saber lo que ocurrirá con las cuentas de los usuarios de los Estados Unidos, si es que se termina de dar la prohibición de la red social en territorio norteamericano.

De acuerdo con una reseña de la BBC Mundo, TikTok queda prohibida hace cuatro años por el gobierno indio, debido a los conflictos violentos en la frontera entre India y China.

El gobierno de la India, en ese momento liderado por Ram Nath Kovind, tomó la decisión y TikTok quedó prohibido de un momento a otro, sin los rodeos de cámaras de representantes, Senados o lapsos temporales para hacer arreglos que sí se respetan en los Estados Unidos.

Cuando la prohibieron, la India era el mejor mercado para TikTok, con alrededor de 200 millones de usuarios, según cifras de la misma reseña de la BBC.

¿Qué pasó con los usuarios de TikTok de la India?

Las cuentas no cerraron, siguen en línea, pero no hay actualizaciones para el territorio de la India. No hubo nuevas descargas, pero los viejos videos están allí y todos los podemos ver, como una especie de vitrina temporal que nos lleva al pasado de cómo era TikTok hace cuatro años.

Es lo que podría pasar en los Estados Unidos si se termina dando la prohibición de la red social.

El dominio que TikTok ha formado en los Estados Unidos se ve seriamente amenazado por una ley de prohibición que obliga a la empresa dueña del servicio, ByteDance, a vender a un inversor estadounidense o desaparecer en territorio norteamericano.

Esta proyecto de ley inició con Donald Trump cuando era presidente de los Estados Unidos. Pero se comenzó a finiquitar a mediados de marzo, cuando la Cámara de Representantes de EE.UU aprobó el proyecto de ley por una mayoría abrumadora. Después de eso pasó al Senado y posteriormente llegó al escritorio del Presidente norteamericano, Joe Biden.

Como era de esperarse, Biden estampó su rúbrica y promulgó la ley que obliga a ByteDance a vender sus acciones a un inversor de los Estados Unidos, si quiere seguir funcionando en las tiendas virtuales de Google Play o App Store.

¿TikTok desparece de inmediato de USA?

Todavía no, de hecho podrían pasar años para que los usuarios de los Estados Unidos pierdan el accesos a sus perfiles. Bytedance tiene nueve meses para encontrar un comprador para la red social. Mientras que el comprador tiene tres meses de gracia antes de cualquier prohibición, en caso de que no reúna los requisitos que exigen desde los Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de que en el peor de los casos todavía tendremos TikTok hasta abril o mayo del 2025.

Recordemos que a finales de este año hay elecciones presidenciales en EE.UU. Si gana Donald Trump, que ahora defiende la postura de ByteDance y de TikTok, entonces podría revertir el proceso judicial en contra de la red social.