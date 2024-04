Cerrar apps en iPhone no ayuda a ahorrar batería: Expertos desmienten este viejo truco

Desde su primera aparición en 2007, el iPhone es considerado uno de los smartphones más influyentes y populares del mundo, logrando revolucionar a toda la industria móvil con su sistema operativo iOS y su integración con el resto del ecosistema Apple. Cada nueva versión del iPhone suele incorporar mejoras significativas en cuanto a diseño, rendimiento y/o fotografía, estableciendo año a año nuevos estándares para la competencia. De esta forma, a la fecha es común tener decenas de aplicaciones descargadas, algunas que consumen más batería que otra, pero con el teléfono rindiendo de igual forma. Y es precisamente ese punto en el que nos queremos detener hoy.

¿Eres de los que cierra aplicaciones en segundo plano en tu iPhone para ahorrar batería? Hablamos de una práctica común entre usuarios, pero que los expertos de Apple y estudios no recomiendan.

Cerrar apps en iPhone no ayuda a ahorrar batería

“Apple nunca va a añadir esta función [cerrar aplicaciones] porque no es necesaria. Cuando trabajaba en Apple, la documentación argumentaba claramente que no necesitas forzar el cierre de las aplicaciones para mejorar el rendimiento porque se encuentran en un estado de suspensión”, escribía en X - ex red social del pajarito - un exingeniero de Apple el año pasado.

Y al parecer es cierto. De hecho, Craig Federighi, a cargo del desarrollo de iOS en Apple, también mencionó en un momento que esto no contribuye al ahorro de batería como se creería, pues se trata e una acción innecesaria que en verdad la empresa ha estado enfatizando durante años ya que incluso puede resultar contraproducente.

Otros ingenieros de la compañía también han sido enfáticos en señalar que las aplicaciones en segundo plano no consumen recursos de manera significativa. Un correo electrónico destacado por 9to5Mac hace algunos años revelaba que Federighi respondió a consultas sobre el cierre de aplicaciones con un rotundo “no y no”, dejando claro que no es necesario realizar esta acción para preservar la vida útil de la batería.

¿Cómo funcionan las aplicaciones en segundo plano?

En iOS, las aplicaciones que no están en uso activo quedan en estado suspendido, no consumiendo más energía de la necesaria. Lawrence Finch, un usuario conocedor del tema, explicaba que cerrar aplicaciones puede incluso reducir la autonomía de la batería, ya que el dispositivo utiliza más energía al tener que cargar completamente la aplicación de nuevo en lugar de reactivarla desde su estado suspendido.

Además, cerrar aplicaciones no contribuye a liberar memoria RAM de manera significativa. iOS dispone de un sistema de gestión de memoria que mantiene el rendimiento del dispositivo sin tener que intervenirlo manualmente, por lo que el soporte técnico de Apple indica que sólo se debe forzar el cierre de una aplicación cuando esta no responde o se comporta de manera errática.