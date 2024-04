Motorola Edge 50 Ultra: nuestras primeras impresiones del equipo, probándolo en medio del eclipse

Realizar un review express, de “primeras impresiones” antes del lanzamiento oficial no es algo fuera de lo común para los medios de tecnología. Hacerlo en medio de un eclipse solar y arriba de un barco, sí. Y es que al parecer, a Motorola le dio un ataque tremendo de creatividad para el lanzamiento de la nueva familia de teléfonos Edge y pudimos disfrutarlo. ¿Cuál fue el dispositivo que probamos ese día? El Motorola Edge 50 Ultra.

Eran las 11 de la mañana en Tulum, México, localidad conocida por ser un paraíso en las playas de la Rivera Maya y abordamos un Catamarán. La misión era llegar hasta las orillas de las ruinas de Tulum para probar las cámaras, y también, en el camino, observar el eclipse de ese día 8 de abril. El equipo de Motorola nos facilitó lentes especiales para observar el eclipse, pero también (un detalle no menor) un protector especial para el lente de la cámara. He aquí un tip: apuntar directo a un eclipse solar con el lente de su smartphone puede ocasionar daños, esperamos que no lo hayan hecho.

FayerWayer - Motorola

Al tomar el Motorola Edge 50 Ultra en las manos, podemos decir que es un equipo de tamaño mediano y bastante liviano: pesa solo 185 gramos. La textura en la parte trasera era suave, ya que tenía terminaciones en cuero vegano con el color “Peach Fuzz”, color del 2024 según Pantone. Pero antes de que sigamos con nuestras primeras impresiones, te dejamos la ficha técnica.

La cámara frente a un sol especial

Partiremos desde lo particular a lo general, porque no todos los días te enfrentas a un eclipse solar para probar un teléfono. En este sentido, me sentí afortunada de tener el Motorola Edge 50 Ultra para esa jornada, ya que otros colegas se enfrentaron al sol con su hermano menor Motorola Edge 50 Pro. Así que revisemos en detalle las características de la cámara y cómo fue su comportamiento.

Lo primero que hay que decir, es que tomar una imagen de un eclipse no es tarea sencilla. Hubo que optar por modo manual, acomodar el ISO y otros niveles, además de ocupar un protector especial para el lente (proporcionado por el Team Motorola) para no dañar el equipo con la exposición directa del sol. El resultado fue bastante bueno, como puede apreciarse aquí:

Lograr que se “notara” el efecto del eclipse, en parte fue gracias a la precisión de la cámara y también al lente protector, que le daba la oscuridad necesaria (el eclipse fue observado alrededor de las 13:00 horas en Tulum, sector de México que no se oscureció por el fenómeno).

¿Cuál es el detalle de la cámara? Tal y como mencionamos en la ficha técnica de más arriba, el Motorola Edge 50 Ultra cuenta con un sensor principal de 50 MP con una apertura de f/1,6 y OIS. Suma además un teleobjetivo de 64 MP con OIS.

Adicional a aquello, cuenta con zoom óptico 3x y una lente ultra gran angular de 50MP de 120° que también funciona como cámara macro. Pero hablando de zoom, el digital da hasta 100. Lo probamos con las ruinas. Seremos sinceros: la estabilidad con el zoom al máximo no fue buena. Hay que sumar, eso sí, el hecho de que estábamos sobre un barco y el movimiento sobre las olas jugaba en nuestra contra. Sin embargo, a 35x si se podía lograr una imagen detallada. Esperaremos a cuando podamos hacer un review en profundidad, para ponerlo a prueba en tierra firme.

FayerWayer - Motorola

Algo que nos pareció útil, es el sistema AI Photo Enhancement Engine con optimizaciones para captura de movimiento y segmentación de color. Insistimos: Sin el piso en movimiento, estando en tierra firme, el equipo logra detener el movimiento con precisión: fotografías deportivas, de vehículos en movimiento y más. Pero como esta es una nota de “primeras impresiones”, esperamos poder revisar esto en profundidad más adelante.

¿Cámara frontal? También es de 50MP. Algo acorde a estos tiempos, y gran herramienta para TikTokers que gustan compartir relatos en primera persona.

Más allá de la inteligencia artificial: la cámara trae bastante para jugar

Algo que llamó nuestra atención, fue la gran cantidad de funciones que tiene la cámara para lograr un buen resultado. Y si bien, varios de estos se logran con inteligencia artificial (algo que en lo personal no me gusta mucho), da buenos resultados para esas personas que gustan tomar fotografías en sus smartphones en modo “llegar y disparar”.

Por ejemplo, cuenta con estabilización adaptable, una función que utiliza a la IA para determinar la velocidad de movimiento durante la filmación y ajusta dinámicamente el nivel de estabilización. Como te mencionábamos, ideal para deportes y objetos en movimiento por múltiples razones (niños jugando, animales corriendo, olas en el mar).

También tiene un enfoque automático impulsado por IA (Auto Focus Tracking), lo que en el caso del video, te da grandes resultados: una nitidez de lujo, y un buen encuadre. Y si te gusta más la fotografía artística, pero no sabes como regular manualmente la cámara para lograr, por ejemplo, estelas de luz, puedes usar “Long Exposure“ (exposición prolongada). Que te permitirá lograr el efecto con luces, agua y otros.

Generalidades del teléfono

Como estuvimos con el equipo un día y medio, lo que más pudimos analizar, aparte de su cámara, fue su batería. Nos rindió un día completo sin problema, y lo cargamos brevemente a la mañana siguiente, alcanzando el 100% en lo que nos demoramos en ir a desayunar.

Y es que la batería del Motorola Edge 50 Ultra es de 4.500 mAh, y además cuenta con soporte para carga rápida de 125W de potencia. Ojo que el cargador viene incluido en la caja. Nosotros no tuvimos acceso a aquello, pero funcionó bien con un cargador de carga rápida de otra marca. Cabe destacar que el equipo también tiene soporte para carga inalámbrica de 50W e incluso carga reversa de 10W.

Probándolo en tan majestuosa playa. ¿Soporta el agua? No lo metimos al mar, pero si podemos decir que “accidentalmente” en una de las jornadas de prueba cayó brevemente al agua de una piscina, y ningún razguño. Cuenta con IP68. Eso sí, siempre recomendamos secar de inmediato el equipo, y evitar conectar el cargador hasta que esté completamente seco. Todo bien.

FayerWayer - Motorola

Respecto a precios y disponibilidad, aún no tenemos la información local para los distintos países de Latam desde donde leen FayerWayer y el contenido de tecnología de Metro y Publimetro. Sin embargo, esperamos que cuando tengamos acceso a una prueba en profundidad, ya podamos contar con dicha información.