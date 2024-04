A lo grande: lanzan para Latinoamérica Motorola Edge 50 Ultra, Motorola Edge 50 Pro y los Moto Buds+ by Bose

Motorola eligió un escenario de ensueño para un lanzamiento especial: una nueva generación de smartphones y sus audífonos en alianza con el gigante del audio, Bose. Nada más, ni nada menos, que el paraíso de Tulum, México, fue el lugar para que medios de todo el continente pudiesen obtener las primeras impresiones de los nuevos Motorola Edge 50 Ultra, Motorola Edge 50 Pro y los Moto Buds+ by Bose, unos audífonos a toda prueba.

Estuvimos presente en la curiosa aventura tecnológica entre palmeras y arena y aquí te contaremos brevemente los detalles de los nuevos equipos, para luego, dejarte artículos sobre las primeras impresiones de los tres equipos de manera individual. Pero vamos, por ahora, a lo general.

Motorola Edge 50 Ultra en resumen

Lo primero que debes saber, es que el gama alta de estos equipos es el Motorola Edge 50 Ultra. Respecto a estética, una vez que lo tienes en tus manos, Motorola está muy por encima de muchas marcas: el estilo y el brindarte un equipo “fashion” se ha transformado en un pilar para esta generación. Revisamos la versión “Peach Fuzz”, que tiene “el color del año” de Pantone (una suerte de durazno suave). Además, su textura (en la parte trasera del equipo, era de cuero vegano. Si bien, nos parece una textura un tanto delicada, con una carcasa transparente queda de lujo.

Entrando a la potencia del equipo, y con una perspectiva general, el Motorola Edge 50 Ultra, cuenta con un procesador Snapdragon 8s Gen 3 junto con una variante de 8/256GB entre RAM y memoria interna y otra versión que posee de 12 RAM y 256GB de almacenamiento.

FayerWayer - Motorola

Respecto a la pantalla, es muy resistente gracias al Gorila Glass y contamos con super HD de 144 Hz con resolución 1.220. Un detalle no menor, es que la alianza de Pantone y Motorola no es solo para tener colores especiales por fuera en sus equipos, si no que también tienen una alianza de calidad en la reproducción del contenido en digital: la pantalla está validada por Pantone para reproducir tonos precisos de piel, algo muy particular que no hemos visto en otras marcas.

¿Cámara? Según palabras de representantes del propio Motorola “la más potente” que han lanzado. A nosotros nos dio buenos resultados (que te comentaremos en la nota de primeras impresiones), pero resumiendo, nos encontramos con un sensor principal de 50 MP con una apertura de f/1,6 y OIS, y con un teleobjetivo de 64 MP con OIS.

Posee zoom óptico 3x y una lente ultra gran angular de 50MP de 120° que también funciona como cámara macro. La cámara frontal, en tanto, también es de 50MP. ¡Atención! El Edge 50 Pro es el primer smartphone de Motorola con AI Photo Enhancement Engine, esto quiere decir que cuenta con optimizaciones para captura de movimiento y segmentación de color.

Una breve mirada a las características de Motorola Edge 50 Pro

En el caso de Motorola Edge 50 Pro, contamos con el procesador Snapdragon 7 Gen 3. Al igual que su hermano mayor, se presenta en dos versiones: de 8 de RAM con 256GB de almacenamiento y otra de 12 GB de RAM y también 256GB. La pantalla es OLED de 144 Hz con resolución 1.5K, y cuenta con un sello especial de Pantone, respecto a “tonos precisos”. Su brillo, fue lo que más nos impresionó: 2.000 nits, que ni el sol más potente de la Rivera Maya, pudo competir. También cuenta con la resistencia certificada del Gorila Glass.

FayerWayer - Motorola

Resumiendo sus cámaras, el desempeño no fue tan brillante como el del Motorola Egde 50 Ultra, pero si se nota una mejora respecto a generaciones anteriores. Aquí contamos con un sensor principal de 50 MP con una apertura de f/1,4 y OIS, junto con un teleobjetivo de 10 MP con OIS, zoom óptico 3x, digital de 70x y una lente ultra gran angular de 13 MP de 120° que también funciona como cámara macro. La cámara frontal, en tanto, también es de 50MP.

Su exterior nos enamoró: revisamos una versión que tenía terminaciones en nácar. Está tan bien logrado, que es suave y se siente la textura especial. Además ningún smartphone será igual a otro, ya que el nácar tiene patrones únicos.

Audífonos Moto Buds+ by Bosé: la sorpresa del lanzamiento

Llegaron a nuestras manos de sorpresa, pero mayor fue la sorpresa al ponerlos a prueba, porque su cancelación de ruido es formidable y la calidad de audio también. En resumen, estos audífonos incluyen controladores dinámicos duales sintonizados profesionalmente. ¿Qué quiere decir esto? Los graves son más profundos, las voces se escuchan más claras, hay mayor equilibrio. La certificación de Bose se relaciona con una mejor cancelación de ruido (hasta 48dB) en el modo Dynamic Active Noise Cancellation. También brindan un ajuste de equalizador que es brillante (usa la app oficial y lo verás).

FayerWayer - Motorola

La calidad de sonido es Hi-Res Audio, lo que brinda un rango más amplio y con 3 veces más detalle en aplicaciones de streaming Hi-Res Audio. Son compatibles con Dolby Head Tracking y Spatial Audio. ¿Micrófono? Cuenta con una tecnología denominada CrystalTalk AI la que nos da una voz “más clara” cuando hablamos, más limpia.

¿Batería? Muy buena. Cuentan con 8 horas de reproducción con la carga completa. Pero si andas apurado, puedes tener 3 horas con solo 10 minutos de carga, gracias a su carga rápida. Con el estuche, que también los carga, esto aumenta a 38 horas, y tenemos otro punto más: tienen carga inalámbrica. Fenomenales.

Motorola logró un lanzamiento de lujo, con parajes ideales para poner a prueba los equipos. Te contamos más en las notas individuales de cada equipo.