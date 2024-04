Qué tan malo es limpiar tus Apple AirPods con alcohol

Los Apple AirPods tal vez no sean los mejores audífonos que hay en el mercado en cuanto a fidelidad de sonido y autonomía se refiere. Pero sin lugar a dudas son de los más populares gracias al respaldo de su marca y a su espectacular diseño que resulta brutalmente estético, destacando siempre, en todo momento, desde su primera generación, ese icónico color blanco.

La experiencia de abrir el empaque de este accesorio es única. Cada detalle de su embalaje es cuidado al extremo y el recuerdo de todo, su textura, aroma, sensación en la primera configuración, es algo que perdura y aspira a convertirse en una memoria muy grata. Hasta que termina la luna de miel y llega el momento de limpiarlos.

AirPods Pro APPLE (Noelia Murillo/Europa Press)

El color blanco de los Apple AirPods es precioso, pero con el paso del tiempo se vuelve inevitable darles mantenimiento, lo que nos lleva a una serie monumental de dudas sobre qué sería lo más adecuado para dejarlos impolutos, pero que también resulte seguro para no estropearlos. Después de todo no son nada baratos.

Así que hoy vamos a responder a una pregunta esencial sobre este asunto que tal vez le ha quitado el sueño a más de algún dueño de este accesorio de audio:

Qué tan bueno es limpiar los Apple AirPods con alcohol

Estamos por ponernos explícitos, descriptivos, y tal vez para algunos escatológicos. Advertidos están. La acumulación de cerumen es una realidad para todos los usuarios de audífonos, por lo que resulta completamente natural ver restos de eso en nuestros AirPods o pegado al interior de su estuche.

No vamos a negarlo, puede ser algo bastante desagradable. Por lo que muchos usuarios en un impulso que no es pensado con detenimiento terminan por usar algodón con un buen chorro de alcohol isopropílico para dejar los audífonos impecables y sin residuos, pero esta solución podría traer un problema particular al accesorio a muy corto plazo.

Pocos lo tienen presente, pero en realidad los chicos de Apple cuentan con un apartado en su sitio web de soporte técnico para explicar con detenimiento las máximas recomendaciones para limpiar los audífonos, ya sea que se trate de unos EarPods, AirPods, AirPods Pro o AirPods Max. Esto es lo que señalan:

Archivo - Auriculares inalámbricos de Apple, Airpods APPLE - Archivo (APPLE/Europa Press)

“Puedes usar una toallita con alcohol isopropílico al 70%, una toallita con alcohol etílico al 75% o las toallitas desinfectantes Clorox para limpiar suavemente las superficies externas de los AirPods, AirPods Pro, AirPods Max o EarPods.”

Sin embargo, la compañía resalta que bajo ninguna circunstancia se deben usar estos productos sobre la malla de los EarPods, AirPods y AirPods Pro. Ni sobre la diadema de malla tejida o las almohadillas de los AirPods Max.

Aquellos productos de limpieza que contengan blanqueadores o peróxido de hidrógeno deben evitarse a toda costa y tampoco debemos caer en obviedades que pondrían en riesgo los audífonos, como sumergirlos en contenedores de estas sustancias.

Sobra decir que no se debe introducir ningún tipo de líquido en el puerto de carga del estuche. Además, los usuarios deben asegurarse de que los estuches estén completamente secos antes de intentar enchufarlos y cargarlos nuevamente.

El alcohol isopropílico directo daña los AirPods

Si bien el alcohol isopropílico puede ser útil para limpiar otras superficies, su uso en los AirPods puede ser muy dañino. De hecho el único escenario donde se permitiría usarlo sin riesgos es con las toallitas húmedas y rebajado al 70%.

Lo peligroso es que al no cumplir con ese parámetro el accesorio sí queda limpio y luce muy bien, pero tanto la superficie como los componentes se pueden fastidiar con mayor facilidad.

Invertir en unos Apple AirPods no es sencillo y siempre queremos que este tipo de productos tengan la mayor vida útil posible. Siguiendo estos consejos podremos aprovecharlos al máximo.