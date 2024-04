¿Mi pareja me está revisando el WhatsApp? Así puedes saber si alguien invade tu privacidad

Desde 2009 que WhatsApp permite a las personas comunicarse a través de mensajes de texto, llamadas y videollamadas. Sin dudas fue toda una revolución su lanzamiento, cambiando la forma de hablar con otros y también de cómo nos relacionamos con los dispositivos móviles. En cuanto a la privacidad, la app comandada por Mark Zuckerberg implementa el cifrado de extremo a extremo en todos los chats, asegurando que solo el emisor y el receptor puedan acceder al contenido de los mensajes. Pero, ¿qué pasaría si hay otra persona espiando lo que digo? ¿Es posible?

Para quienes comparten su intimidad con otros, lo cierto es que espiar redes sociales como WhatsApp se puede tornar mucho más fácil de lo que parece. Por ejemplo, lo más común sería pensar que tu pareja podría estar mirando tu app, sobre todo si notas algunas de las señales que repasaremos a continuación.

Identifica si están espiando tu WhatsApp Web

Vivimos en un mundo cada vez más conectado y, por ello, mantener la privacidad en aplicaciones como WhatsApp se ha convertido en todo un desafío, especialmente cuando se trata de la confianza dentro de las relaciones personales.

En ese sentido, con WhatsApp Web es muy fácil acceder a conversaciones desde cualquier computadora, y podría ser la forma más obvia para que terceros, como tu familia o pareja, se sienten a espiar tus chats sin que te des cuenta.

Pero que no cunda el pánico. Si estás preocupado por tu privacidad y sospechas de que este podría ser el método que están utilizando para controlar lo que dices, entonces también es muy fácil solucionarlo.

¿Cómo solucionarlo?

Debes partir por abrir WhatsApp en tu teléfono y dirigirte a WhatsApp Web desde el menú de la aplicación. Luego, revisa la lista de sesiones activas en tu cuenta. Allí encontrarás información sobre los dispositivos que actualmente tienen acceso a tus chats y podrás sacar tus propias conclusiones.

En el caso de que identifiques efectivamente algún dispositivo que no reconoces o que parece sospechoso, estarías confirmando que alguien más ha estado espiando tus conversaciones desde hace algún tiempo. ¿Cómo solucionarlo? Simplemente debes cerrar la sesión en cualquier dispositivo que no reconozcas, seleccionando la opción “Cerrar sesión en todos los dispositivos” y listo.

Recuerda que si reconoces actividad inusual en WhatsApp Web cuando no estabas utilizando tu computadora, cambios repentinos en la configuración de privacidad o si notas que tu pareja sabe sobre conversaciones privadas que no le has compartido, pueden ser otros signos de que algo pasa con tu privacidad.

En cualquiera de los casos, si sospechas que tu WhatsApp está siendo espiado, recomendamos tomar medidas inmediatamente para proteger tu privacidad, como cambiar tu contraseña, activar la verificación en dos pasos y revisar las aplicaciones instaladas en tu dispositivo.

