El Apple Watch para Android era real: juicio revela proyecto secreto por años

Cuando hablamos de relojes inteligentes es muy probable que la primera marca que nos salte a la mente sea el Apple Watch, ya que es la familia que más evolucionado a lo largo de todas sus generaciones, presentando una gama interesante de funciones con un pequeño gran problema para quienes no son propietarios de un iPhone: el vestible no es compatible con Android. Es un hecho que quien desee adquirir uno de estos smartwatches tendría la completa libertad de hacerlo para usarlo dentro del rango de sus posibilidades. Pero la experiencia completa de uso y aprovechamiento del accesorio simplemente es limitado si no se cuenta con un teléfono de esa misma familia.

Apple Watch Series 9

Quienes han deseado uno de estos relojes sin tener un iPhone es más que probable que se hayan preguntado por lo menos en alguna ocasión por qué Tim Cook y compañía nunca lanzaron un Apple Watch diseñado especialmente para integrarse con el sistema operativo móvil de Android. Después de todo representan un segmento de potenciales consumidores elevado.

Pero ahora, para sorpresa de muchos, venimos descubriendo que en realidad la firma tecnológica por años mantuvo activo un proyecto en donde justamente buscaban incursionar con esa línea de vestibles en el mercado de la competencia. Pero jamás lograron aterrizar un prototipo que pudiera lanzarse al mercado.

Apple Watch para Android: Tim Cook por 3 años lo intentó

Un explosivo reporte de los amigos de 9to5mac nos revela que el gigante tecnológico de Cupertino estuvo a punto de lanzar un Apple Watch con soporte completo para Android, algo que por sí mismo resulta sorprendente, pero nos llama todavía más la atención la forma y contexto de cómo se dio a conocer todo.

Ya que sucede que Apple actualmente se encuentra en el centro de una nueva batalla legal, para variar, pero esta vez el pelito es con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) como principal acusador. En donde la autoridad ha presentado una demanda este 22 de marzo de 2024, en donde alega que Apple ha estado utilizando su posición dominante en el mercado para restringir la competencia de otras empresas, incluyendo el tema de la exclusividad del Apple Watch que sólo es compatible con el iPhone.

Es a partir de ahí que en respuesta a las acusaciones del DOJ, Apple ha terminado por revelar dentro del proceso legal que en realidad durante tres años sí exploró la posibilidad de llevar el Apple Watch a la plataforma Android. Fueron meses los que le dedicó a este proyecto. Sin embargo, la empresa afirma que la idea se descartó luego de todo ese tiempo debido a distintas “limitaciones técnicas”.

¿El Apple Watch compatible con Android no existió por imponer un monopolio tecnológico?

Apple Watch

En su acusación legal, según reportan los amigos de iMore, el DOJ argumenta que Apple, al mantener el Apple Watch como un dispositivo exclusivo para iPhone, a lo largo de todos estos años ha obligado a los usuarios a permanecer dentro de su ecosistema, limitando con ello sus opciones y creando un denominado “efecto de red” que beneficia a la empresa, manteniendo a sus clientes dentro de la marca por esa coacción, impactando a la competencia:

“Apple utiliza relojes inteligentes, un accesorio costoso, para evitar que los clientes de iPhone elijan otros teléfonos. Habían copiado la idea de un reloj inteligente de desarrolladores externos, y ahora impiden que esos mismos desarrolladores innoven al limitar el Apple Watch al iPhone para evitar un ‘impacto negativo en las ventas del iPhone’.”

Es así como la estrategia de Apple, según el DOJ, tiene un impacto directo en los consumidores, quienes se ven obligados a realizar una inversión considerable en un Apple Watch que solo funciona con el iPhone, orillándolos a permanecer dentro del ecosistema y volviendo complicado el acto de saltar a Android.

Ya que si un usuario decide cambiar a un smartphone de la plataforma de la competencia, se enfrenta a la disyuntiva de abandonar su costoso reloj inteligente o desembolsar una cantidad significativa para adquirir un nuevo dispositivo que sí sea compatible con Android.

Un futuro incierto para el Apple Watch en Android

A pesar de las supuestas dificultades técnicas que Apple mencionó, este incidente legal con el DOJ podría constituir la antesala para que en algún futuro, probablemente lejano, veamos el lanzamiento de un reloj inteligente de la compañía que sí sea compatible en su totalidad con Android.

Después de todo tenemos el antecedente reciente en donde, un poco contra su voluntad, la compañía se vio obligada a migrar con el uso de sus cargadores para comenzar a usar cables de tipo USB-C, con resultado mixtos para los consumidores.

Pero en cualquier caso al parecer pasará bastante tiempo antes de que veamos a la compañía que fundó Steve Jobs dar el salto definitivo a la plataforma de la competencia.