Reportes de Apple indican que iPhone 17 copiaría esta brutal característica de los Samsung Galaxy S24 Ultra

Las cosas se están saliendo de control en el mundo de la tecnología, como siempre. No ha salido el iPhone 16 y ya se han comenzado a filtrar detalles del que será, en teoría su sucesor, el iPhone 17. Reportes que llegan directamente desde las entrañas de Apple indican que el futuro celular del gigante de Cupertino podría copiar una brutal característica del hardware de los Samsung Galaxy S24.

No es nada nuevo que Apple se fije en sus principales competidores para adaptarlos a sus dispositivos. Pero para nosotros no puede pasar desapercibido, ya que la característica que pretenden copiar será muy útil para los usuarios de iPhone.

De acuerdo con lo que reseña la gente de MacRumors, especialistas en filtraciones de Apple, el iPhone 17 llegaría al mercado con una pantalla antirreflectante, una de las mejores características del buque insignia de Samsung. Para quienes no conocen este elemento, se trata de un revestimiento que contrarresta los reflejos de la luz en exteriores en hasta un 75%, logrando una mejor experiencia del uso de los celulares con la luz del Sol.

Samsung logra este resultado en el revestimiento de sus pantallas gracias al trabajo de Gorilla Glass Armor de Corning. No hay informes que indiquen que Apple haya contactado a la misma empresa. Lo que sí se sabe es que buscan fabricar una cubierta que responda mejor ante la luz solar y que además sea resistente ante las caídas y arañazos.

Si el mundo no se acaba, si no hay otra pandemia y si Apple no quiebra, el iPhone 17 debería salir en 2026; primero tendrá al iPhone 16 en las tiendas virtuales y en las App Store de todo el mundo. Pero los genios de los laboratorios del gigante de Cupertino ya piensan dos pasos más adelante para mejorar sus dispositivos.

Diseños del iPhone 16

Hay un cambio que podría ser radical para la historia de las cámaras de los iPhone. La marea se mueve hacia un mismo sentido: la nueva familia de iPhone 16 tendría el mismo tamaño que los iPhone 15.

Sin embargo, la isla en la que se posan las cámaras traseras podría ser más delgada, provocando un cambio en el que este apartado luzca muy similar a los iPhone X.

“La imagen parece confirmar que el teléfono tendrá una cámara similar al iPhone X con cámaras principal y ultra ancha alineadas verticalmente. La unidad de flash se coloca fuera del tope”, reseñó el sitio antes mencionado.

Además, habrían dos nuevos botones en la estructura del celular reemplazan funciones de los equipos actuales. El primero es el de silencio que se ubica en el medio del volumen; este ahora será destinado para lo que el usuario del dispositivo desee.

Mientras que el otro, el que se usa para para encender, ahora podría ser destinado para la captura o las fotografías horizontales.