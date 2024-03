Preguntas que necesitan ser respondidas: ¿Puedo meter los Apple Vision Pro al agua?

Todos hemos sido testigos de la sensación que causaron los Apple Vision Pro en su primera semana de lanzamiento. Y aunque ya tienen más de un mes en el mercado, hay todavía muchas preguntas sin responder sobre las gafas VR del gigante de Cupertino. Algunas, por muy obvias que parezcan, se tienen que aclarar para que evitar que los usuarios pasen un mal rato.

Vimos los videos de personas caminando por la calle mientras manipulaban las Apple Vision Pro. Otros más arriesgados estaban conduciendo e incluso una persona se intentó bañar con las gafas VR de Apple. Nada de eso se recomienda y te vamos a explicar por qué.

Los Apple Vision Pro son las nuevas gafas de realidad virtual de la compañía californiana que prometen revolucionar la forma en que interactuamos con el mundo digital.

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es que los Apple Vision Pro no son impermeables. Esto significa que no debes usarlos bajo ninguna circunstancia en el agua, ya sea para bañarte, nadar en la piscina o en el mar. El agua puede dañar los componentes internos de las gafas, anulando la garantía y, en el peor de los casos, provocando un cortocircuito, según reseña The Verge.

Apple Vision Pro va a durar hasta que tus hijos decidan jugar al hombre rana... 3500 dólares directo al agua 🥴🥴 pic.twitter.com/bfbeaYZ0Ch — Andrés Bastidas (@andresvb) June 5, 2023

Además del agua, existen otros peligros que debes tener en cuenta al usar los Apple Vision Pro. Por ejemplo, no es recomendable usarlas mientras conduces o caminas por la calle. Las gafas te aíslan del mundo real, lo que puede ser muy peligroso en estas situaciones. Es importante ser consciente de tu entorno y mantenerte alerta a los peligros potenciales cuando uses las gafas.

Ya ha salido el primer personaje con unas Apple Vision Pro en mientras “conduce” un Tesla.pic.twitter.com/KlVQ0F09dR — Julio Servan (@julioservan) February 3, 2024

Además, hay registros de usuarios que sufrieron de cinetosis. Esta incómoda condición, también conocida como mareo por movimiento, es un trastorno que afecta a algunas personas cuando viajan en medios de transporte como: automóviles, barcos, aviones, trenes, simuladores de realidad virtual

Se produce cuando el cerebro recibe señales contradictorias del oído interno, los ojos y los músculos sobre el movimiento del cuerpo. Entonces, puede provocar síntomas como: náuseas, vómitos, mareos, sudoración, palidez, dolor de cabeza.