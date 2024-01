WhatsApp y el truco amigable para “bloquear” a un contacto sin que los otros se enteren

WhatsApp es hoy por hoy una de las aplicaciones de mensajería instantánea más populares del mundo. Tal vez la más famosa. Con todo y que las plataformas de la competencia por lo general suelen tener funciones avanzadas antes que esta app.

Los casos más populares y que hemos revisitado en más de una ocasión son el de Signal y Telegram, que suelen mejorar de manera constante su interfaz y alternativas de acciones para mejorar la experiencia.

WhatsApp Portada | Meta

Sin embargo, a veces puede ser necesario bloquear a un contacto. Esto puede ocurrir por diversas razones, como por ejemplo si el contacto está enviando mensajes molestos o inapropiados, si es un acosador o simplemente si queremos evitar cualquier nivel de interacción con esa persona.

La forma más sencilla de bloquear a un contacto en WhatsApp es hacerlo directamente desde la conversación con esa persona. Para ello, basta con abrir la conversación, tocar los tres puntos que aparecen en la esquina superior derecha y seleccionar la opción “Bloquear”.

Pero, por desgracia, este método no es muy discreto, ya que la persona bloqueada podrá percatarse al momento debido a varias señales: la desaparición de la foto de perfil, el bloqueo de la conversación que ya no recibe mensajes en ambos sentidos, etc.

Si queremos evitar que la persona bloqueada se entere, podemos utilizar un truco sencillo:

Silenciar a alguien en WhatsApp es tu mejor alternativa

En nuestra experiencia dentro de la plataforma podríamos afirmar que lo mejor para bloquear el contacto con alguien sin que esta persona se percate es silenciando la conversación para luego archivarla.

Sólo tienes que seguir estos sencillos pasos:

Reenvío de archivos en WhatsApp META (META/Europa Press)

Abre la aplicación WhatsApp.

Ve a la pestaña “Chats”.

Busca la conversación del contacto que quieres bloquear.

Da un tap sostenido sobre la chalar hasta que arriba en la esquina superior derecha aparezca el botón de “Silenciar” (con la forma de un altavoz) y la de “Archivar” (con la forma de una caja de archivo).

Toca la opción de “Silenciar”, con ello la charla no mandará notificaciones.

Y luego sigue los pasos para dar tap en la opción de “Archivar”.

El caso extremo de bloquear por completo

Existe una segunda alternativa que implica efectivamente bloquear por completo a alguien de manera discreta. Para ello hay que seguir estos otros pasos.

Abrimos la app y vamos al apartado de Ajustes para luego seleccionar la opción de Privacidad y luego dirigirnos a “Bloquear Contactos”.

Esta ruta es recomendable si no se mantiene la charla en el momento con la persona. En la esquina superior derecha se podrá agregar al contacto y cortar todo contacto de manera un poco más discreta.

Aunque la imagen de foto de perfil sí se borrará por completo.