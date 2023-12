Cada vez más verde: OPPO muestra sus acciones de sustentabilidad en COP28

El gigante chino de los smartphones, es cada vez más verde. No es casualidad que sea el color de su logo, ya que toman muy en serio las acciones medioambientales. En el marco de los aportes que OPPO ha estado realizando para combatir la crisis climática, la marca fue invitada a la 28ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC COP28) que se realizó en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

La marca de dispositivos inteligentes, que aspira por un futuro más verde para todos, fue invitada a “Entrevistas de Liderazgo de la COP28″, que consiste en una serie de debates entre pioneros y líderes empresariales sobre cómo la acción colectiva de diversas industrias puede contribuir a un impacto positivo para el futuro. ¿Qué marca la diferencia en sus propuestas verdes?

Las claves de su sustentabilidad

“La tecnología y la innovación son fundamentales para combatir el cambio climático”, declaró Jason Liao, director del Instituto de Investigación de OPPO. “OPPO está decidida a invertir continuamente en sustentabilidad, explorando activamente tecnologías ecológicas para el diseño y la fabricación de nuestros productos. Mantenemos un acercamiento abierto e invitamos a más socios del ecosistema a unirse a nosotros en el camino hacia la sustentabilidad, un viaje colectivo que requiere la colaboración de todas las partes interesadas”, agregó.

OPPO

Desde la selección de las materias primas, hasta el uso y el reciclaje de los productos, OPPO ha integrado a la perfección el concepto de sostenibilidad en la gestión del ciclo de vida de los productos, con el objetivo de minimizar su impacto medioambiental. En 2023, OPPO se comprometió a lograr la neutralidad de carbono en todas sus operaciones globales para 2050.

Innovación sustentable

Un ejemplo de estas acciones es el motor OPPO Battery Health Engine de desarrollo propio, innovación que ayuda a las baterías de los smartphones a mantener más del 80% de su capacidad original después de hasta 1,600 ciclos de carga completos, al usar la tecnología de carga flash SuperVOOC de 80W de OPPO, prolongando significativamente la vida promedio de las baterías de los smartphones y, por consecuencia, reduciendo los desechos electrónicos.

OPPO

En reconocimiento, OPPO fue nombrada una de las 10 empresas más innovadoras de la región Asia-Pacífico en 2023 por el influyente medio empresarial Fast Company. Por otro lado, para animar a más usuarios a unirse al viaje de la reducción en emisiones de carbono, OPPO introdujo la función “GO Green” en la pantalla siempre activa (Always-On Display) de su recientemente lanzado sistema operativo ColorOS 14, con 600 millones de usuarios mensualmente activos a nivel global.

Las animaciones y la huella de carbono en la pantalla cambiarán en función del número de pasos que los usuarios den cada día, y verán de forma clara e intuitiva cómo caminar puede reducir las emisiones de carbono, en comparación con otros medios de transporte.

Inspiration Challenge empodera a las startups

Además de sus iniciativas sustentables en el diseño de productos, la fabricación y la operación global, OPPO también ha unido fuerzas con socios del ecosistema para apoyar a los innovadores dedicados a las tecnologías ecológicas.

“OPPO Inspiration Challenge”, un acelerador de innovación iniciado por el OPPO Research Institute en 2022, convoca anualmente a profesionales de la tecnología y emprendedores de todo el mundo para que presenten tecnologías de innovación virtuosas. Este año, ha lanzado una nueva categoría, “Inspiración para el Planeta”, dirigida a tecnologías verdes para minimizar el impacto medioambiental de la fabricación o el uso de productos electrónicos.

Entre estas tecnologías ecológicas, Bluepha, una empresa biotecnológica emergente que desarrolla polímeros orgánicos naturales biodegradables para sustituir el uso de plástico en empaques y otros escenarios, presentó su solución en la COP28. En colaboración con OPPO, Bluepha exploró distintas soluciones para emplear su exclusivo Bluepha® PHA —un polímero orgánico natural biodegradable que puede sustituir al plástico— de base biológica en el embalaje de smartphones y accesorios, como fundas.

Además, con el apoyo conjunto de OPPO y sus socios de la industria, Bluepha llevó a cabo una mesa redonda en el Pabellón de Soluciones Biosphere 3 de la COP28, compartiendo su innovación para la acción climática.

OPPO

Alineada con su misión “Technology for Mankind, Kindness for the World”, OPPO continuará impulsando las prácticas de sostenibilidad en todas sus operaciones y fabricación, colaborando con más socios industriales, y explorando innovaciones ecológicas para ofrecer a sus usuarios de todo el mundo tecnologías y