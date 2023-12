Estos son los 5 trucos para saber si alguien te ha bloqueado de Instagram

Instagram posee millones de usuarios en todo el mundo. Su popularidad ha ido en incremento desde su lanzamiento en octubre de 2010, y hoy esta app es parte de nuestra vida diaria y de los contenidos que normalmente consumimos cuando bajamos en internet.

Gracias a Instagram es que muchas amistades pueden mantenerse intactas sin importar la lejanía entre las personas. Pero también ha servido para acabar con relaciones gracias a una sola funcionalidad: El bloqueo a otras cuentas.

Trucos para confirmar un bloqueo en Instagram

Esta herramienta, utilizada para cortar la interacción con ciertas cuentas, no notifica al usuario bloqueado, lo que a veces genera incertidumbre.

Y es que a nadie le gusta que lo bloqueen, más aún sin que te lo avisen. Por eso, para determinar si una cuenta ha bloqueado a otra, existen varios métodos de verificación:

1. Buscar directamente el nombre de la cuenta

La forma más directa es abrir la sección de búsqueda de Instagram y buscar el perfil de quién crees que te bloqueó.

Si el nombre no aparece, puede indicar un bloqueo, aunque también podría ser que la cuenta haya sido eliminada o que tal usuario cambió de nombre de perfil.

2. Buscar en los mensajes directos

Esta forma es mucho más segura para confirmar que alguien te bloqueó de Instagram.

Básicamente si al buscar la cuenta en mensajes directos aparece como “Usuario de Instagram” y no se muestran seguidores o publicaciones, estás bloqueado y ya no deberías darle más vueltas al asunto.

3. Busca antiguos likes y comentarios

Sobre todo cuando se trata de relaciones cercanas, es posible recordar cuándo se interactuó con una persona, como la vez en que te regaló un Me Gusta o te comentó un reel icónico.

Si los buscas pero notas que ya no están esas interacciones pasadas en tales publicaciones, eso también puede sugerir un bloqueo o la eliminación del perfil.

4. Intentar con el enlace directo:

Si sabes la url del perfil, lo normal sería poder ingresar en instagram.com/[Nombre de la cuenta]. Si no la conoces, puedes pedirle a algún amigo que te reenvíe la url para ingresar al perfil.

Para ambos casos, al pinchar en el enlace, el navegador debería arrojar el perfil en cuestión.

Si por el contrario te parece el mensaje “Lo sentimos, esta página no está disponible. El enlace que seguiste puede estar roto, o la página fue eliminada”, es que efectivamente te bloquearon.

5. Intentar buscarlo, ahora sin haber iniciado sesión

Entra en la Ventana de Incógnito del navegador de tu preferencia y luego pega la URL del perfil que estás buscando.

Partiendo desde la premisa que no iniciaste sesión para verlo, el navegador te debería arrojar el perfil ya sea abierto o cerrado, con las opciones de seguir y de ver sus datos de la cuenta (al menos el nombre y la foto del perfil).

Si vuelve a aparecer el mensaje de que la página no está disponible, recién ahí deberías tener sospechas de que tal vez no te bloquearon y el problema es que el perfil ya no existe.

Con todo, lo importante de esta guía es confirmar la sospecha de si te han bloqueado o no. Si descubres que una persona ya no quiere interactuar contigo en Instagram, no es mucho lo que podrás hacer para resolverlo.