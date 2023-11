Prueba de fotos | OPPO Reno 10 5G: su sensor Sony su telefoto logran resultados sorprendentes para su gama

El OPPO Reno 10 5G desde el momento mismo de su presentación en México se mostró como uno de los terminales más atractivos de su segmento y en sí de todo el mercado.

Todo en buena medida gracias a su precio bastante atractivo si tomamos en consideración que cuenta con un telefoto (o teleobjetivo) físico, un sensor Sony IMX709, una batería enorme y una carga ultrarrápida.

Basta con ver sus especificaciones técnicas para dimensionar los puntos fuertes y atractivos de esta apuesta:

Pantalla: AMOLED FullHD+ de 6,7 pulgadas a 2412 x 1080 pixeles con 394 ppi y frecuencia de actualización de 120 Hz y soporte HDR10+.

Procesador: MediaTek Dimensity 7050 5G con GPU Mali-G68 MC4.

Memoria RAM: 8 GB de RAM.

Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB de almacenamiento, ampliable hasta a 2 TB mediante microSD.

Cámara trasera: Sensor Sony IMX709 con lente principal de 64 MP con f/1.7, más ultra gran angular de 8 MP con f/2.2 a 112° y un telefoto de 32 MP con zoom óptico de 2x f/2.4.

Cámara para selfies: 32 MP con f/2.4

Batería: 5,000 mAh con carga SuperVOOC de 67W

Sistema operativo: ColorOS 3.1 basado en Android 13

Dimensiones: 162.43 x 74.19 x 7.99 mm.

Peso: 185 gramos.

Otros: Conectividad 5G, sensor de huellas en pantalla, Wi-Fi 6, 2.4 y 5 GHz, Bluetooth 5.3, NFC, sensor Infrarrojo, altavoces estéreo.

Así que al tener una unidad en nuestras manos no pudimos evitar la oportunidad de hacer un serie de pruebas de fotos para conocer de primera mano la capacidad real de su cámara.

OPPO Reno 10 5G tiene una cámara sorprendente para su segmento de mercado

En su momento tuvimos oportunidad de entrevistar a Eduardo Morones, CEO de OPPO en el territorio mexicano, donde descubrimos que en sí estaríamos ante un terminal donde el precio esperado por los propios usuarios sería mayor:

“Para definir el precio del Reno10 5G hicimos una pregunta abierta: “Oye, sin saber, ¿cuál es el precio que le darías a este equipo? [El OPPO Reno10 5G] Y los precios eran muchísimo más altos. Por el tema de specs, acabados y look and feel del teléfono.

Estamos muy convencidos de que es una muy buena experiencia y una perfecta evolución de esta generación de consumidores a los que ya les toca comprar un nuevo equipo.”

Luego de probar la cámara podemos afirmar que tiene razón. En lo personal esta fue nuestra experiencia bajo estos escenarios de prueba:

Prueba Foto con un edificio a 50 metros de distancia

Gran Angular

1X.

2X Telefoto.

5X.

La cámara del OPPO Reno 10 5G viene por defecto con tres configuraciones de zoom: Gran Angular, 1x (el sensor natural), 2x (con el telefoto y zoom óptico) y 5X con un zoom digital.

Como podemos observar en este caso, con una iluminación plena los resultados fotográficos con impresionantes, incluso en el zoom digital 5x. El nivel de definición con el telefoto, usando el zoom óptico a 2x destaca en particular.

Como complemento hicimos otra prueba de foto desde un tercer piso a la plancha de un parque con personas que se encontraban a una distancia aproximada de 22 metros de distancia:

Gran Angular.

Gran Angular.

1x.

2x Telefoto.

2x Telefoto.

5x.

Prueba de telefoto de una obra de teatro con el escenario a 25 metros de distancia

Tomar fotografías de conciertos, obras de teatro o espectáculos en vivo es la prueba de fuego definitiva para cualquier cámara. En este caso acudimos a la presentación de un espectáculo internacional de danza contemporánea con el escenario a 25 metros de distancia aproximadamente. Los resultados también fueron interesantes:

1x.

Gran Angular.

2x telefoto.

La cámara no exigió activar el modo nocturno para captar buenas imágenes en cualquiera de sus variaciones de zoom. Pero luego llegamos a tal vez el punto débil de este smartphone.

Prueba de Foto a comida

Filtro de Comida.

Sin filtro de ningún tipo ni HDR.

Comida con HDR activo.

Comida con HDR activo.

Estamos ante tal vez el mayor problema que presenta la cámara del OPPO Reno 10 5G: la comida. A la hora de fotografiarla al natural los colores tienden a ser fríos. Pero al aplicar su filtro inteligente de comida los colores tienden a ser fuera de toda proporción y exagerados. El punto intermedio es el activar el HDR en la cámara. Pero igual luce un poco fuera de tonos.

Prueba de foto: Modo Retrato

Modo Retrato.

Modo Retrato.

Aquí tenemos otro punto de consideración. Aunque menor. Al tomar la fotografía en modo retrato con la configuración por defecto las imágenes tienden a ser de tonos fríos pero con un desenfoque natural, gracias a la integración del teléfoto.

La aplicación de cámara incluso permite aplicar algunos filtros inteligentes en el momento mismo de captura, logrando composiciones complejas con sustracción del color de fondo. Pero aquí nuevamente los tonos tienden a ser sobresaturados. Nada de qué alarmarse, pero sí podría hacerle ruido a los más puristas.

Prueba de cámara selfie

La cámara selfie es relativamente sensible a si la fotografía se realiza o no con la luz a favor o no. Obteniendo resultados muy distintos en cada variación:

Selfie con luz incidente. Prueba de fotos | OPPO Reno 10 5G: su sensor Sony su telefoto logran resultados sorprendentes para su gama

Selfie a contraluz. Prueba de fotos | OPPO Reno 10 5G: su sensor Sony su telefoto logran resultados sorprendentes para su gama

Similar a como sucede con Huawei. Xiaomi y otros smartphones chinos la cámara frontal posee una cantidad interesante de filtros de retoque facial.

En el siguiente retrato se aplicó uno de agrandamiento de ojos, textura de piel y retoque facial general con resultados muy adecuados, sutiles y naturales:

Prueba de selfie con filtros y retoques. Prueba de fotos | OPPO Reno 10 5G: su sensor Sony su telefoto logran resultados sorprendentes para su gama

Prueba de foto: Modo nocturno

Modo Nocturno.

Modo Nocturno.

Modo Nocturno.

Modo Nocturno.

Modo Nocturno.

El modo nocturno ofreció resultados impresionantes y que resultan propios de un smartphone de gama mayor. En este apartado no existe observación negativa alguna. Incluso en las condiciones de luz más duras el resultado está por encima del promedio esperado.

En general el OPPO Reno 10 5G es un smartphone con una cámara que destaca por encima de todas las de su segmento.