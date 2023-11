Instagram finalmente mejora la privacidad de tus Mensajes Directos desactivando la confirmación de lectura

Instagram es hoy por hoy una de las redes sociales más cómodas e inofensivas entre la amplia galería de opciones francamente hostiles que hay allá afuera. Pero dista de ser perfecta, sobre en todo en detalles de su interfaz la configuración de su privacidad.

Sin embargo, desde que Elon Musk compró Twitter para convertirlo en X el ambiente en esta plataforma se ha tornado tan hostil y enrarecido que muchos hemos optado por refugiarnos entre la app de fotografía su apéndice de microblogging: Threads.

La dinámica actual que se vive en estas plataformas ha llevado a los usuarios de Instagram a ser más meticulosos con la configuración de su cuenta que, para ser honestos, no ofrece muchas opciones de personalización.

Esto ha derivado en una curiosa dinámica donde la comunidad tiene meses, si no es que años, solicitando algunos cambios concretos en la interfaz de la plataforma.

La buena noticia es que hoy por fin se les ha escuchado con un asunto en concreto: la privacidad con la lectura de los Mensajes Directos.

Instagram al fin permite configurar las confirmaciones de lectura de Mensajes Directos

Un reporte de los colegas de The Verge revela que Meta, ha anunciado por fin que está introduciendo una nueva función que permitirá a los usuarios desactivar las confirmaciones de lectura de Mensajes Directos.

Esta función, que actualmente se encuentra en fase de prueba, es una respuesta a las preocupaciones de privacidad de los usuarios sobre la posibilidad de que otros sepan cuándo han leído sus mensajes o no.

Imagen: Meta | Instagram.

Si bien se encuentra aún en fase de pruebas la buena noticia es que tanto Mark Zuckerberg como Adam Mosseri mostraron en conjunto cómo funcionaba la nueva opción de configuración en una transmisión en vivo.

Esto significaría que la fase beta está relativamente avanzada, por lo que sería cuestión de esperar no mucho tiempo para poder probarla de manera directa.

La confirmación de lectura es una función que le indica a los demás usuarios que has leído sus Mensajes Directos. En teoría esto puede ser útil para mantener una conversación fluida, pero también puede ser una preocupación de privacidad para algunas personas.

Por ejemplo, es posible que no quieras que los demás sepan que has leído un mensaje de un contacto que no te interesa en realidad o que te puede llegar a hacerte sentir incómodo.

Pero Instagram no tenía ninguna configuración que ayudará a leer estos mensajes sin hacerle saber al remitente que ha sido leído.

Eso pronto cambiará, por fortuna.