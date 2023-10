Logitech lanza dos periféricos de Star Wars de colección, te asombrarán sus precios

Star Wars Episodio XI, el Retorno del Jedi, cumple 40 años de su lanzamiento, y Logitech lo celebra con un par de extraordinarios periféricos de colección.

Son el mouse G502 X Plus Millennium Falcon Edition y la alfombrilla G840 XL Return of the Jedi Editions, con dos versiones.

“Celebra Star Wars: El Retorno del Jedi con la colección oficial de equipos para juegos Logitech G”, anuncia la empresa en su página web. “Embárcate en tu búsqueda para salvar (o conquistar) la galaxia con el rendimiento que necesitas para vencer a los enemigos con precisión y delicadeza inigualables”.

Ambos productos puedes adquirirlos directamente con Logitech, pero los precios… sinceramente te asombrarán.

Así son los periféricos de Star Wars por Logitech, en homenaje al 40 aniversario del Retorno del Jedi

Vamos con los detalles sobre los periféricos de Star Wars. Lo primero que debes saber es que el mouse G502 X Plus Millennium Falcon Edition representa, como su nombre lo indica, al icónico Halcón Milenario de Han Solo.

Mouse G502 X Plus Millennium Falcon Edition Logitech

Además, posee animaciones Lightsync RGB personalizadas, que combinan con el hiperimpulsor.

Por su parte, la alfombrilla G840 XL Return of the Jedi Editions viene en dos versiones, una con diseño de Darth Vader y otra con la Batalla de Endor. “Estas alfombrillas de ratón para juegos convertirán todo tu escritorio en un homenaje al Retorno del Jedi”, apunta Logitech.

Alfombrillas G840 XL Return of the Jedi Editions Logitech

Sobre los precios… bueno, los precios. Mientras que el mouse G502 X Plus Millennium Falcon Edition tiene un valor de 159.99 dólares, la alfombrilla G840 XL Return of the Jedi Editions cuesta 49.99 dólares.

Tener el pack de Star Wars costaría más de 200 dólares, sin incluir gastos de envío. ¿Qué dirán los fanáticos al respecto?

Si estás interesado en hacerte con la colección de periféricos de Star Wars por Logitech, te dejamos acá el link de la página.