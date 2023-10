Review | Smartwatch Huawei GT 4: monitorea el sueño y promete larga duración de batería

Programar varias alarmas para levantarse es un clásico. Estirar la mano para apagar ese celular que suena y suena también. Sin embargo, este escenario puede cambiar gracias al smartwatch Huawei GT 4 que, al conectarse con celulares de esta misma marca, permite apagar o desplazar la alarma para 10 minutos más, todo desde la misma pantalla del reloj.

Lanzado este 14 de septiembre a nivel mundial, este nuevo producto ya se encuentra en preventa tanto en Chile como en el resto de Latinoamérica. El precio de lanzamiento, para el territorio chileno, inicia en los $219.990, sin embargo -y por tiempo limitado- la marca ha decidido aplicar interesantes descuentos que, en castellano, permiten obtenerlo a partir de $149.990.

Huawei / J. Liencura en Barcelona

Pero, ¿por qué estamos hablando de una alarma para despertar en un reloj inteligente? Porque el concepto de dormir y despertar con este wearable nace a partir de su principal ventaja comparativa: la duración de la batería del smartwatch de Huawei GT4 es realmente larga. Es decir: uno se va a la cama con este accesorio puesto sin preocuparse de dejarlo cargando en la noche.

En este artículo específicamente nos referiremos al modelo Huawei GT 4 de 46 mm, de color negro, con pulsera de fluoroelastómero (lo que popularmente se denomina como “goma”), que fue el que recibimos para su revisión.

Huawei / J. Liencura en Barcelona

El primero de nuestros focos estuvo puesto en la promesa de la compañía de una duración de batería de dos semanas. Sin embargo, para que eso se cumpla, seguramente habrá que usarlo en un modo muy sencillo. Lo cierto es que, para efectos de este review realizamos las pruebas de usabilidad comenzando el martes 12 de septiembre con una carga del 75% de la batería. Tras un uso normal -y en ocasiones intensivo- recién el sábado en la mañana nos animamos a cargarlo, pese a que aún le quedaba 16%. Luego de ese hito, llegamos al lunes 25 de septiembre (día 13) con 56% de batería.

Irse a dormir con el Huawei GT4 permite varias opciones: monitoreo del sueño, con diferenciación de sueño liviano, sueño profundo o sueño REM, todo gracias a su tecnología TruSleepTM 3.0. Esto permite identificar conductas como la continuidad del sueño profundo o bien, las veces en que uno se despierta y vuelve a dormirse. De hecho, al combinarse con la App de Huawei Health instalada en el celular, también permite conocer la calidad de la respiración mientras uno descansa.

Huawei / J. Liencura en Barcelona

Tanto el material de su correa, como el tamaño del reloj, no representan ningún problema para dormir con el dispositivo. Se hace tan cómodo que en varios momentos nos olvidamos que aún lo estamos usando.

Otra ventaja que tiene este es la opción de grabar ronquidos. Este último ítem es posible gracias a mejoras que se hicieron en el micrófono del reloj y que permite, además de eso, realizar y atender llamadas telefónicas con más nitidez. En esa misma línea, también se incorpora un parlante que mejora también el audio de este wearable.

Aplicaciones para fomentar el deporte

¿A quiénes apunta este modelo? Continuando con su línea de smartwatch GT, la unidad está diseñada para quienes buscan combinar un estilo de vida ejecutivo, con labores en oficina, pero sin dejar de lado el deporte ocasional. Es decir, es un gran compañero para quienes necesitan de un consejero para la práctica del deporte y estimular así una vida más sana.

Para usarlo, es obligatoria la descarga de la aplicación Huawei Health. Está disponible tanto para Android como para iOS. Al conectarse con el reloj, esta aplicación permite establecer metas de movimiento y actividad física como, por ejemplo, pararse cada una hora; realización de 20 minutos de ejercicios; y el clásico contador de 10 mil pasos por día. Con ello, el recordatorio de moverse está, literalmente, al alcance de la mano.

Huawei / J. Liencura en Barcelona

Datos de salud

Una de las tecnologías clave para medir los datos de salud en este reloj inteligente es la de TruSeenTM 5.5+, que mejora el monitoreo de frecuencia cardíaca: al usarlo uno puede saber cuántas veces late el corazón por minuto, ya sea en actividad física como cuando estamos en reposo.

Otra información que entrega es la temperatura corporal, saturación de oxígeno en la sangre (SpO2), la respiración, además de realizar análisis de arritmias y ondas de pulso, entre otros.

No obstante, para efectos de este review, los indicadores que más probamos fueron los medidores de sueño, de frecuencia cardíaca y temperatura corporal. Este último ítem, eso sí, fue el que nos generó más dudas ya que en diferentes ocasiones reveló temperaturas corporales de 29°C, siendo que la temperatura normal de un ser humano está en torno a los 35°C a 37°C.

Usabilidad

Hablemos ahora de la experiencia. En términos de usabilidad, resulta muy cómodo a la muñeca: podemos desde dormir, ducharnos -es resistente al agua- y vivir la jornada diaria con él.

Además, se ve muy bien con casi cualquier outfit. Es decir: combina con ropa deportiva pero también es atractivo para usarla con ropa de oficina y tenidas casuales. Es que, al usarlo con la pantalla apagada, incluso recuerda los clásicos relojes de antaño. Por decirlo de alguna manera, es un accesorio que combina a la perfección lo sobrio, la elegancia y la modernidad.

Su pantalla es de AMOLED, lo que permite al usuario perder el miedo a sufrir rayones. Además, es muy fácil de usar, pues reacciona al tacto fácilmente. ¿Una gracia? Permite que esta se apague simplemente poniendo la palma encima: muy práctico.

Las esferas o “fondo de pantalla” del reloj son personalizables: se debe realizar desde el celular y basta con tener una buena foto en la galería para hacer el cambio.

Huawei / J. Liencura en Barcelona

No obstante, donde tiene aspectos de mejora es las aplicaciones. Actualmente cuenta con un pool breve y limitado de apps a las que se puede acceder, todas disponibles desde Huawei Health. De hecho, el “centro de operaciones” del reloj en realidad es el celular, por lo que si se combina con un equipo Huawei se tendrá acceso a más alcances. Cuando se enlaza a un celular de otra compañía, es necesario bajar varios paquetes de App adicionales para obtener el mejor rendimiento. Esto puede convertirse en una complicación, pues varios de los ítems necesitarán de descargas extra.

Por otra parte, es un modelo pensado para ser reloj y no un atajo para atender las RRSS. Es decir: tiene conexión para manejar Spotify desde el wearable -muy útil para correr y ejercitarse con música- y se pueden recibir notificaciones de Whatsapp, Instagram, Facebook, X (exTwitter), entre otras, pero no en su fórmula completa. Es decir: solo para tomar un ejemplo, es posible saber que alguien ha enviado una foto vía Whatsapp, pero no se pueden ver desde el reloj. En esa misma línea, y como no cuenta con teclado para responder a las redes sociales con mensajería, se dispone de un breve menú de mensajes predeterminados.

Huawei / J. Liencura en Barcelona

Por último, cabe señalar que estará disponible en dos versiones: de 46 mm, que fue el que probamos, y uno con una esfera más pequeña de 41 mm. Si bien, en el lanzamiento mundial se presentaron ocho modelos, en Chile solo estarán disponibles los siguientes:

46mm: Negro mate, verde bosque y gris titanio metálico.

41mm: Negro, blanco, dorado metálico y plata metálico.

Ficha técnica del HUAWEI WATCH GT 4

Dimensiones

Largo x Ancho x Alto (mm): 46mm: 46 x 46 x 10.9 / 41mm: 41.3 x 41.3 x 9.8

Nota: 10.9mm y 9.8mm son la altura de la parte más delgada (desde la superficie hasta la tapa trasera del reloj, excluyendo la zona del sensor).

Peso

46mm: Aprox. 48g (sin correa) / 41mm: Aprox. 37g (sin correa)

Materiales

Caja delantera: bisel metálico + cuerpo de acero inoxidable

Parte trasera: material compuesto de fibra de polímero

Correa

46mm: 22mm de ancho, adecuado para una circunferencia de muñeca de 140-210mm

41mm: 18mm de ancho, adecuado para una circunferencia de muñeca de 120-190 mm

Pantalla

Tamaño:

46mm: pantalla circular AMOLED a color de 1.43 pulgadas

41mm: pantalla circular AMOLED a color de 1.32 pulgadas

Otros:

Admite control táctil y operaciones a pantalla completa (incluyendo deslizar, tocar y mantener pulsado)

Resolución del de 46mm: 466 x 466, 326 PPI

Resolución del de 41mm: 466 x 466, 352 PPI

Modo de pantalla encendida

Levantar para despertar, y pulsar para despertar

Batería

46mm: La capacidad nominal es de 524mAh.

41mm: La capacidad nominal es de 323mAh.

Tipo de batería: Batería de polímero de iones de litio

Puerto de carga del reloj: Inalámbrico

Base de carga: Inalámbrica

Tiempo de carga: Unos 100 minutos (a una temperatura ambiente de 25°C)

Requisitos de tensión y corriente del cargador: 5-9 V/2 A

Autonomía teórica

14 días (46mm) / 7 días (41mm) para escenarios de uso normal (Los escenarios de uso normal se basan en los hábitos de la mayoría de los usuarios. La duración real de la batería depende de los hábitos del usuario y de la frecuencia de uso).

Conexiones

Bluetooth: BT5.2, BLE/BR/EDR soportados

NFC: Soportado

GPS: Soportado

Otros

Motor: Motor lineal

Micrófono: Soportado

Altavoz: Soportado

Botones físicos: Botón de encendido, botón de función, soporte para operaciones como mantener pulsada, pulsar y girar la corona del reloj

Resistencia al agua: 5ATM, IP68

Temperatura: Temperatura de funcionamiento: de -20°C a +45°C / Temperatura al guardarlo: de -20°C a +55°C

Humedad: 5% a 95% (sin condensación)