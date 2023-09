Xiaomi: Estos smartphones de la marca se despedirán de las actualizaciones después de MIUI 15

La marca de smartphones Xiaomi ha lanzado un comunicado que no será bien recibido por algunos de sus usuarios. Según información proporcionada por Xiaomiui, la compañía china ha decidido detener el programa de desarrollo de software para seis de sus dispositivos móviles.

A pesar de que estos teléfonos tienen algún tiempo en el mercado, recibirán MIUI 15 en el futuro cercano. Sin embargo, la mala noticia es que después de esta actualización, no se les proporcionarán más actualizaciones. Esto significa que no recibirán nuevas funciones ni características adicionales en las actualizaciones posteriores.

Como explica el informe publicado en el sitio web de Mundo Xiaomi, es importante aclarar que la suspensión del programa de desarrollo de software no significa que estos teléfonos queden sin soporte oficial por parte de Xiaomi. Más bien, implica que la marca no continuará desarrollando nuevas funciones específicas para estos dispositivos, y es probable que no reciban las características que Xiaomi introduzca en modelos más recientes.

Los modelos que no recibirán más actualizaciones

Es probable que MIUI 15 basado en Android 14 sea la última actualización importante que estos dispositivos reciban en términos de nuevas funcionalidades.

Xiaomi Mi 11 Ultra (Unsplash)

A continuación, se presenta la lista completa de los seis smartphones afectados por esta decisión, encabezada por el Xiaomi Mi 11 Ultra:

Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Pro Xiaomi Mi 11 Redmi K40S Redmi Note 11T Pro Redmi Note 11T Pro+

Aunque algunos de estos modelos se venden a nivel global, los usuarios deberán estar preparados para no recibir más actualizaciones importantes después de MIUI 15. Esta noticia puede ser decepcionante para los propietarios de estos dispositivos, ya que significa que no podrán disfrutar de nuevas características o mejoras en el futuro.