WhatsApp para iPad llega finalmente a la tablet de Apple, pero hay un problema

Los propietarios de una iPad de Apple han perdido ya la cuenta de los años que llevan pidiendo a la compañía que liberen una app nativa de WhatsApp para la tablet.

Por increíble que parezca (para quienes no se han topado con esa desagradable sorpresa), al estrenar este gadget que corre sobre iPadOS, los nuevos usuarios tienen toda la vida estrellándose con la curiosidad no tan amigable de que simplemente no existe una app de este servicio de mensajería ahí.

Desde el inicio mismo de esta situación la comunidad de usuarios de Apple ha venido clamando por la integración de WhatsApp para iPad en la App Store. Pero el clamor, cuando resultó atendido, fue mediante la integración de la versión web que sí es compatible para usarse en la tablet.

Sin embargo es genuinamente molesto, poco funcional y hasta incómodo el tener que abrir el navegador de manera constante, dejándolo correr en segundo plano, para poder usar el servicio.

Ahora, por fin, tras años de peticiones, Apple y Meta parece que se han puesto de acuerdo para lanzar la aplicación necesaria. Pero hay un pequeño gran detalle que no le hará gracia a los impacientes.

WhatsApp para iPad está aquí: más o menos

Desde WABetaInfo nos llega el más reciente y esperanzador reporte, en donde se confirma la existencia de una beta de la aplicación de WhatsApp para la iPad.

El historial de confiabilidad de este sitio es bastante amplio y por lo tanto podríamos dar como un hecho la existencia de esta nueva versión para la línea de tablets de Apple.

Sin embargo es necesario recalcar que por lo pronto Meta sólo ha permitido a los usuarios beta de Apple TestFlight probar la aplicación de WhatsApp para iPad.

Imagen: WABetaInfo| Tras años de usar WhatsApp web llega al fin la aplicación dedicada de la plataforma de mensajería para iPad de Apple. Pero hay un detalle.

Esto quiere decir que para acceder a la beta de esta plataforma, es absolutamente indispensable contar con una cuenta de desarrollador de Apple y solicitar una invitación para integrarse a la prueba.

Una vez recibida y aceptada la invitación, se podrá descargar e instalar la versión preliminar de WhatsApp para iPad desde el propio sitio de TestFlight.

De modo que la prueba beta es relativamente aislada, con el detalle de que incluso si se logran atravesar todos los filtros se trata de una versión en desarrollo, por lo que puede contener una cantidad considerable de errores, bugs y fallos en su funcionamiento.

La buena noticia es que la existencia de esta versión de test significa que más adelante se liberará una versión completa y estable para todos.