Apple y Tim Cook se preguntan si sería bueno seguir en X (antes Twitter) con Elon Musk como su dueño

Tim Cook, líder máximo de Apple, acaba de hablar sobre uno de los temas más candentes que mantienen a X (antes Twitter), la red social de Elon Musk, en la cuerda floja. Revelando que incluso la compañía considera la posibilidad de retirar toda la publicidad contratada en la plataforma para virtualmente abandonarla.

Desde que Elon adquirió el sitio el año pasado hemos visto cómo ha cambiado de manera radical y no para bien. Lo que ha llevado a que los anunciantes abandonen a lo que era Twitter de manera masiva.

A la par que el magnate ha buscado por todos los medios posibles exprimir cualquier posibilidad de generarle ingresos. Lo que ha detonado una dinámica con un ambiente enrarecido, en donde existe la sensación de que Musk busca poco a poco cobrar por casi todo.

Esto a la vez que progresivamente el ejecutivo ha abierto la puerta a grupos radicales para que regresen y se instalen nuevamente dentro de la red social, alterando profundamente el ambiente y variables de interacción en la plataforma.

Las noticias falsas, los bots y sock puppets actuando a favor de figuras políticas y el discurso de odio hacia grupos vulnerables o históricamente violentados se han vuelto ya una parte integral de la experiencia de uso de Twitter en todos los días.

Así que sólo era cuestión de tiempo para que una de las compañías más grandes del ramo tecnológico hablara sobre el asunto.

Tim Cook de Apple se pone franco sobre el escándalo de X (antes Twitter), Elon Musk y su dinámica antisemita

El CEO de Apple, Tim Cook, posee un amplio historial de cuidado sobre la imagen pública de su compañía, procurando siempre alejarse de escándalos, con un postura conciliadora, positiva y que vela usualmente por las minorías.

Así que tarde o temprano su líder máximo tendría que ser cuestionado sobre la recientes acusaciones en torno a Twitter (ahora X) y la flexibilidad de su dueño, Elon Musk, que ha abierto la puerta para permitir la propagación de discursos de odio ahí.

Ahora, en una entrevista con CBS News este domingo 19 de septiembre de 2023, Tim Cook admitió abiertamente que en Apple ya se cuestionan si es apropiado o no continuar con sus campañas publicitarias en X:

“En general, mi opinión es que Twitter es una propiedad importante. Me gusta el concepto de que está ahí para el discurso y como una plaza del pueblo. ¡También hay algunas cosas que no me gustan!”

De hecho, cuando se le preguntó directamente sobre la presencia el antisemitismo en la plataforma, Cook dijo: “Sí, está ahí, lo cual es aborrecible. Simplemente a quemarropa, no hay lugar para eso”.

Así que existe la posibilidad de que Elon Musk pierda a uno de sus más importantes clientes que no abandonaron la plataforma cuando él se convirtió en su nuevo dueño.