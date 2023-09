La red X de Elon Musk recopilará datos biométricos de sus usuarios, ¿cómo nos afectaría esto?

Llega un nuevo cambio a X, la red de Elon Musk: comenzará a recopilar datos biométricos y laborales de sus usuarios. El viejo Twitter sigue acaparando espacios.

Pero, ¿cómo nos afectaría? ¿A qué se refiere con datos biométricos?

Todo surge a partir de una actualización de su política de privacidad. X anunció que puede almacenar y utilizar datos biométricos “con fines de seguridad e identificación”.

Aunque no está claro cómo planeta usarlos, CNBC señala que podría enfocarse en las huellas dactilares y escaneos faciales para autenticar a las personas cuando inician sesión.

Elon Musk tendrá nuestros datos biométricos

“En teoría”, indica el portal, “X podría recopilar información biométrica de los usuarios a través de sus fotos o videos, solicitándoles que enciendan su cámara”. No obstante, al no especificar X la manera, no existe certeza.

El antiguo Twitter también añadió la posibilidad de recopilar el historial laboral de las personas, lo que podría ponerlo a competir con LinkedIn, propiedad de Microsoft.

De acuerdo con la nueva política de privacidad, X podrá “recopilar y utilizar su información personal como su historial laboral, historial educativo, preferencias laborales, habilidades y capacidades, actividad y participación en la búsqueda de empleo” para recomendar al usuario trabajos potenciales.

También compartiría con empleadores potenciales cuando la persona necesite solicitar un trabajo. Así mostrará publicidad más relevante.

La red social X, el antiguo Twitter, continúa expandiéndose

El portal de noticias CNBC detalló que bajo Elon Musk, la empresa X ha adquirido otras compañías para fortalecerse y seguir compitiendo en el mercado.

Destacan Laskie, una herramienta de contratación laboral; y la app de negociación de acciones eToro, que permite a los usuarios ver e intercambiar acciones a través de sus aplicaciones.

Además, X compró licencias de transmisión de dinero en varios estados de Estados Unidos, con el fin de lanzar sus propias funciones de pago.