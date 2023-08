Atentos usuarios de Apple: iOS 17 no se actualizará en estas tres versiones de iPhone

8 iPhone Plus Foto: Getty Images

La llegada de un nuevo sistema operativo (SO) siempre es la despedida de viejos celulares, que no cuentan con la capacidad de soportar el nuevo software. Apple lanzó este año iOS 17, por lo que recientemente ha revelado a sus primeras víctimas; tres versiones de iPhone que no recibirán la notificación de instalación y actualización.

¿Eso los vuelve obsoletos? En cierta forma sí, debido a que no contarán con las novedades en materia estética e interfaz. Sin embargo, como bien lo explica Applesfera, este trío de celulares seguirá disfrutando del iOS 16, un sistema operativo que está muy vigente, si lo comparamos con las actuales tecnologías.

Los tres apuntados, que se quedan por fuera de esta actualización son el iPhone 8, iPhone 8 Plus y el iPhone X. Los tres seguirán con el viejo SO, instalando todavía los parches de seguridad de Apple.

El iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X se lanzaron el 12 de septiembre de 2017; seis años de actualizaciones son más que suficientes para un dispositivo móvil.

El iPhone 8 y el iPhone 8 Plus fueron los sucesores del iPhone 7 y el iPhone 7 Plus, respectivamente. Mientras que el iPhone X fue un nuevo diseño que presentaba una pantalla OLED sin bordes, un sensor de huellas dactilares Touch ID integrado en el botón de encendido y una nueva función de reconocimiento facial llamada Face ID.

Los tres, en su momento, fueron bien recibidos por los críticos, que elogiaron sus mejoras en el rendimiento, la cámara y la duración de la batería. Sin embargo, el iPhone X fue el que generó más entusiasmo, ya que se consideró un importante avance en el diseño de los teléfonos inteligentes.