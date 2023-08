Samsung y Apple quedan últimos entre las marcas de celulares con cargas más rápidas del mercado: Este es el top 5

No hay duda alguna que los mejores celulares que cualquiera puede encontrar en el mercado son los de Apple y Samsung. No es casualidad que sean la marca más vendida a nivel mundial. Eso no quiere decir que tengamos que desechar al resto. Hay fabricantes con opciones interesantes para competirle a este par de gigantes de la telefonía.

Aunque sean superiores en cuestiones como la cámara o procesadores, sorprendentemente son los peores en carga rápida; un elemento que cada día se vuelve más importante a la hora de ir a comprar un celular.

Una nota que publican los colegas de Computer Hoy destaca una investigación de la firma de análisis Counterpoint Research, en la que se señala a estas dos marcas con las peores cargas rápidas del mercado.

¿Cómo funciona la carga rápida?

Van desde los 15W hasta los 120W. Mientras más watts (vatios) mayor potencia y por consecuencia una carga más rápida.

La velocidad de carga de un teléfono se ve afectada por una serie de factores, como el tamaño de la batería, el tipo de cargador y la tecnología de carga utilizada.

Los teléfonos con baterías más grandes requieren más tiempo para cargarse, mientras que los teléfonos con cargadores más potentes pueden cargarse más rápido. La tecnología de carga también juega un papel importante, ya que algunos métodos de carga son más eficientes que otros.

Tomando en consideración todos los aspectos, Samsung y Apple pierden — en líneas generales — con el resto de las marcas. De hecho ni siquiera ingresan en el top 5 que les detallamos a continuación: