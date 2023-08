TikTok: ¿Cómo denunciar una cuenta en la red social?

Si descubres una cuenta en TikTok que crees que viola las pautas de la comunidad, tienen la capacidad de presentar una denuncia y hacer que la red social tome medidas en contra de ella.

TikTok ha ganado popularidad desde su lanzamiento al permitir que los usuarios creen y compartan videos de hasta 10 minutos de duración, frecuentemente acompañados de música y filtros.

Como muchas otras redes sociales, TikTok ejecuta acciones para mantener a sus usuarios seguros, sin embargo, a veces los usuarios pueden encontrarse con contenido o comportamiento que va en contra de las normas comunitarias.

Una de las leyes de Florida más controversial es la prohibición del uso de TikTok. Foto: Getty Images.

La denuncia de una cuenta es relevante cuando se cometen infracciones a las políticas de TikTok, como la publicación de contenido perjudicial o inapropiado, la participación en acoso o la promoción de actividades ilícitas.

Por ello, los usuarios contribuyen a la seguridad y la integridad de la plataforma al presentar estas denuncias, asegurando que siga siendo un espacio positivo para todos los usuarios.

Denunciar una cuenta en TikTok

Si encuentras una cuenta de TikTok que crees que viola las pautas, aquí se explica el procedimiento para presentar una denuncia:

Abre la aplicación de TikTok.

Accede al perfil de la persona cuya cuenta deseas denunciar.

Toca el ícono de tres puntos ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla.

Selecciona la opción “Denunciar” y luego elige “Denunciar cuenta”.

Luego, sigue las instrucciones que aparecerán en la pantalla.

Toca “Enviar”.

Después de esto, el equipo de moderación de TikTok revisará la denuncia y tomará las medidas necesarias

Si descubren que su denuncia es correcta, la cuenta podría recibir una advertencia, ser suspendida temporalmente o incluso eliminarse. Si no, no te preocupes, no habrá ningún tipo de repercusión para ti, ni para la persona que denunciaste

Sin embargo, es importante recordar que el proceso de denuncia debe usarse responsablemente. Debes usar esta herramienta solo cuando veas que alguien ha violado las pautas de TikTok.