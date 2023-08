Apple y la vez que Tim Cook encontró un iPhone en una pintura del siglo XVII

Les traemos hoy una anécdota curiosa que data el año 2016, en donde el propio Tim Cook, el mayor ejecutivo de Apple, terminó uniéndose a una moda que sigue vigente hasta nuestros días: encontrar personas usando un iPhone en pinturas de siglos pasados.

Con el paso de los años hemos visto cómo de manera constante y siempre permanente se han viralizado historias y teorías sobre viajeros en el tiempo que han terminado siendo plasmados en viejas fotografías o hasta en pinturas al oleo.

Todos y cada uno de esos sujetos cuenta con una distinción particular: en sus mano llevan un artículo cuya forma, dimensiones y apariencia parece corresponder a la de un smartphone, un iPhone concretamente.

En muchos de los casos la obra en cuestión está lo suficientemente documentada para saber qué es ese objeto en realidad, desde una carta hasta una tabla u otras piezas que no tienen relación alguna con un dispositivo inventado en el siglo XXI.

Pero la realidad es que resulta divertido mantener esa mitología y se trata de una vertiente narrativa que se ha seguido alimentando hasta nuestros días.

Sin embargo muy pocos conocen que incluso en mayor líder ejecutivo de Apple en algún punto de un pasado no muy lejano se unió a esta misma tendencia con una anécdota que vale la pena recordar.

El día que Tim Cook admitió ante los fans de Apple que vio un iPhone en una pintura antigua

Todo sucedió durante la celebración del Start-up Fest, una serie de presentaciones de proyectos de empresas emergentes en Ámsterdam (Países Bajos) que se celebró en mayo de 2016.

En aquella ocasión Tim Cook fue invitado para acudir al evento y tener una charla ante la audiencia, acompañado por la ex-comisaria europea Neelie Kroes, quien llevó al ejecutivo al legendario Rijksmuseum.

Este sitio es el Museo Nacional de Ámsterdam, que exhibe una de las mayores colecciones de pinturas pertenecientes al siglo de oro neerlandés.

Ahí Tim Cook vio la pintura Man Handing a Letter to a Woman in the Entrance Hall of a House (Hombre entregando una carta a una mujer en la entrada del salón de una casa).

Una obra del pintor Pieter de Hooch bajo la técnica de óleo sobre lienzo de 68x59 cm pintada en 1670 y que tiene un detalle curioso en su extremo derecho:

Imagen: Archivo | Una pintura de hace 350 años se ha vuelto viral luego de que han descubierto una persona sosteniendo un smartphone a plena vista.

Al día siguiente, a media conferencia, Kroes le preguntó a Cook sobre el momento exacto en el que consideraba que había sido creado el iPhone y esta fue su respuesta:

“¿Sabes? Pensé que lo sabía hasta anoche. Anoche Neelie me llevó a echar un ojo a Rembrandt y una de las pinturas me dejó perplejo. Había un iPhone en una de esas pinturas.”

Como podemos leer, Cook se equivocó sobre el autor, pero terminó uniéndose a esta tendencia de ver un iPhone en pinturas de siglos pasados.