¡Ahora tu vida será más fácil! Conoce el acceso directo para agregar participantes en un chat grupo de WhatsApp

La famosa aplicación de META, que engloba algunas de las redes sociales más famosas del mundo, entre ellas WhatsApp, ha lanzado nuevas actualizaciones realmente extraordinarias que facilita cada vez más el estilo de vida de las personas.

En esas actualizaciones se pueden encontrar chats empresariales y de comunidades, pero una de las más resaltantes es un nuevo acceso directo que puedes usar cuando estás en un grupo, para así poder agregar a nuevos participantes de una manera rápida, fácil y eficaz.

Aunque está actualización solo esté disponible por ahora para la versión beta de WhatsApp para Android. Sin problema te enseñamos a cómo obtener esta versión de WhatsApp.

Pasos para agregar más personas a un chat grupal de WhatsApp

1. Primero que todo debes tener instalado la beta de WhatsApp.

2. Luego buscar la Google Playstore escribir en su buscador el nombre de la aplicación WhatsApp. Debes descargarla y dirigirte a la parte de abajo y debería aparecer la opción de unirte al beta tester.

3. Vas a aceptar todas sus condiciones y reglamentos y en cuestión de minutos máximos debería de estar instalándose WhatsApp beta.

4. Seguidamente como ya tienes la aplicación instalada ingresa a la aplicación y busca cualquier grupo que tengas que el administrador deje que los participantes ingresen a más personas.

5. Debe aparecer en la parte superior el acceso directo de “añadir a participante”

6. Si ya tienes tu aplicación instalada recuerda las normas de precaución. Cuándo te llegue el código sin haberlo pedido no lo compartas con nadie por seguridad. Consejo: No pidas muy seguido el código ya que la aplicación notará un movimiento extraño y hará que no esperes minutos si no horas o días.

7. Debes reiniciar tu dispositivo y comprobar si tiene buena conexión a internet sea por wi-fi o datos móviles. Si el código no llega por vía mensaje de texto lo puedes solicitar por llamada telefónica. Sino acurre nada, es por problema de comunicación en la zona donde te encuentras.