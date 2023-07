Samsung Galaxy Unpacked: cómo ver el streaming y qué smartphones se presentarán

Tenemos un nuevo evento Samsung Galaxy Unpacked en el horizonte, donde se presentará la nueva familia de smartphones plegables, pero también hay otras sorpresas que podrían mostrarse.

Desde hace algunas semanas el fabricante surcoreanos nos tomó por sorpresa con la revelación de la fecha oficial de esta nueva conferencia.

Desde la presentación del boletín de prensa en su sitio web oficial la compañía ha mostrado sus claras intenciones, donde queda claro que el Galaxy Z Fold 5 y el Galaxy Z Flip 5 serían los protagonistas de esta presentación estelar. Pero no sería la única revelación:

“Se acerca un nuevo motor cultural. Únase a nuestro viaje para descubrir un Galaxy completamente nuevo mientras mostramos nuestras últimas tecnologías diseñadas para abrir posibilidades y transformar vidas. Te haremos querer unirte a la otra cara.”

Daremos ahora un repaso por todos los detalles en torno a esta evento para tener una perspectiva clara de lo que se sabe, lo que se espera con certeza y las sorpresas que podríamos recibir.

Cuándo es el Samsung Galaxy Unpacked

La conferencia Samsung Galaxy Unpacked para la revelación del Galaxy Z Fold 5 y el Galaxy Z Flip 5 se realizará este próximo miércoles 26 de julio a las 7:00 AM (ET), lo que equivale a las 4:00 AM (PT).

En otras palabras, para el caso de América Latina, la charla se podrá ver por vía streaming en el canal oficial de YouTube de Samsung en el siguiente orden de horarios:

México - 5:00 AM

Perú, Ecuador, Colombia - 6:00 AM

Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay - 7:00 AM

Argentina, Brasil, Uruguay - 8:00 AM

España - 1:00 AM

Samsung Galaxy Z Flip 5 y Galaxy Z Fold 5: los protagonistas de la velada

Para el caso de esta presentación tenemos toneladas de rumores en torno a los dos smartphones plegables que se presentarán en esta conferencia.

Para el caso del Samsung Galaxy Z Flip 5 los rumores generales sobre sus especificaciones técnicas apuntan a cambios muy concretos en su display:

Galaxy Z Flip 4 SAMSUNG (SAMSUNG/Europa Press)

Pantalla de 3,4 pulgadas con una resolución de 720 x 748 pixeles (plegado).

Pantalla interna de 6,7 pulgadas (desplegada).

Por su parte el Galaxy Z Fold 5 ha filtrado algunos detalles interesantes sobre su módulo de cámaras fotográficas principales y sus pantallas:

Telefoto de 12 MP

Pantalla interna de 7.6 pulgadas

Pantalla externa de 6.2 pulgadas

Tres opciones de color diferentes: azul, crema y negro.

Qué otros dispositivos se presentarán en el Galaxy Unpacked

Una de las “sorpresas” casi confirmadas sería la presentación del nuevo reloj inteligente Watch 6 Classic con el regreso de justamente aquel bisel giratorio que Samsung eliminó en la línea Galaxy Watch 5 de la generación anterior.

Hay dos modelos rumorados para mostrarse, el Galaxy Watch 6 y el Watch 6 Classic que contarían con las siguientes especificaciones técnicas:

Imagen: WinFuture | Samsung Galaxy Unpacked: cómo ver el streaming y qué smartphones se presentarán

Pantallas OLED de 1,31 pulgadas, de cristal de zafiro de 40 mm y 43 mm respectivamente.

Resolución 432 x 432 pixeles en el modelo más básico y 480 x 480 en el mas robusto.

Procesador Exynos W930.

Memoria RAM de 2 GB.

Almacenamiento interno 16 GB.

Clasificación IP68.

Monitor de frecuencia cardíaca.

Sensor de oxígeno en sangre.

Indicador de temperatura.

Se habla también de que podría presentarse la nueva tablet Samsung Galaxy Tab S9 pero por el momento ese producto se posiciona como la mayor incógnita