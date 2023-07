Estas son las 10 aplicaciones que peor le caen a la batería de tu celular

La batería del celular es uno de los bienes que mejor cuida un usuario de smartphone. Cualquiera lleva su cargador (o Powerbank) a todos lados con tal de no quedarse sin carga en el dispositivo, en momentos importantes del día.

La dependencia del celular ha crecido. Muchas cosas que se hacen a través del dispositivo se volvieron una necesidad. Además de la obviedad de mantenernos comunicados, por medio de los teléfonos tenemos las aplicaciones de transporte para regresar a casa, pedir comida o simplemente cuestiones relacionadas al trabajo.

Entonces, cada detalle que puedas hacer para ahorrar batería en tu celular es válida, si al final del día no voy a llegar con el equipo apagado a casa. Es por eso que, citando un análisis que publica Daily Mail, señalamos las 10 peores aplicaciones que exterminan la carga de tu batería.

La recomendación no es dejar de usarlas (aunque las pudieras reducir un poco). La idea es que si no las vas a manipular, no las dejes abiertas, ciérralas para que tu celular no las ejecute en los momentos en los que no tienes el dispositivo en la mano.

Los servicios de redes sociales, los de transmisión y algunos videojuegos se encuentran entre los peores “asesinos” de carga de batería de tu celular.

Según los expertos en tecnología de Decluttr, un sitio web de comercio de tecnología, las aplicaciones que más dañan la duración de la batería de su teléfono inteligente son las que se ejecutan constantemente en segundo plano, incluso cuando no se usan activamente.

Sorpresivamente destacan Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat y TikTok entre los más agotadores de carga. ¿Los motivos? Las cantidades de accesos a funciones como ubicación, micrófono, cámara y contactos en todo momento.

10 peores apps para la carga de la batería