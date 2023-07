Threads de Instagram pronto tendrá estas funciones para rebasar a Twitter

Imagen: Apple Insider | Threads sería el nombre del famoso Project 92 de Meta: se trataría de un clon de Twitter que partiría de Instagram. A Elon Musk no les gusta esto.

Vaya días ha tenido Twitter desde que Meta a través de Instagram lanzó su nueva aplicación de Threads. Una nueva red social que se siente exactamente como era la plataforma del ave azul en sus primeros días.

Desde el momento mismo de su liberación hemos probado Threads y nuestra franca sensación es que Elon Musk está en un severo aprieto. Ya que esta aplicación tiene un amplio margen de oportunidad para mejorar, sí, pero al mismo tiempo sus desarrolladores han ido adelantando algunas de las novedades que irán incorporando.

Esto es algo natural que podría esperarse que se comunique bajo la circunstancia en la que este proyecto llegó al competido mercado. Pero lo inquietante es que entre la lista de futuros cambios confirmados tenemos una mezcla peculiar de elementos.

Entre algunas mejoras obvias, otras un tanto urgentes y otras que simplemente Twitter no tiene o que tienen un costo cuando aquí apuntan a convertirse en gratuitas. Hoy damos un repaso a todas estas funciones.

Editar cada publicación en Threads como pasa en Facebook e Instagram

En Facebook e Instagram es posible editar cualquier post para extender el texto o corregir errores de ortografía. Como sería obvio esperar muchos usuarios piden que se aplique la misma lógica con Threads.

Threads por el momento no cuenta con esa función. Pero el CEO de Instagram, Adam Mosseri, confirmó que se encuentra en la lista de futuros cambios. Lo que no sabemos es si será o no gratis.

Un feed cronológico de solo los usuarios que sigues

Tal vez la mayor queja en torno a Threads es que el feed es demasiado retro, con el detalle incómodo de que encima agrega publicaciones de cuentas que no se siguen de forma voluntaria ni siquiera en Instagram. Esto se debe a que el algoritmo de la app intenta adivinar qué contenido deseamos ver.

Por desgracia el tino no ha sido el mejor para la curaduría y selección de dichos contenidos. La buena noticia es que pronto se corregirá ese detalle.

Hashtags

Nos guste o no este elemento llegó para quedarse y será sólo cuestión de tiempo para que llegue a la plataforma. El ejecutivo ha confirmado igual que ya trabajan en los cambios necesarios para soportar hashtags.

Pero es necesario considerarlo. Ya que estos se han convertido en un elemento de considerable spam en Twitter. Así que la amenaza de que suceda lo mismo acá es real.

Eliminar Threads sin borrar Instagram

Tal vez el mayor punto de crítica desde su lanzamiento fue el hecho inicial de que era imposible eliminar la cuenta de Threads sin llevarse la de Instagram al limbo. La buena noticia es que este es el cambio más prioritario en el que han trabajado.

Por ahora se puede desactivar la cuenta de Threads. No es lo mismo que eliminarla por completo. Pero se trata de un avance positivo que exige un poco más de paciencia.