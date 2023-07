La fuerza de las vitaminas para combatir el molesto resfrío

Durante el invierno es casi imposible evitar la presencia de un invitado non grato, molesto y desagradable: el resfrío. Con el frío y la falta de lluvia suficiente como para mantener limpio en aire en nuestras ciudades, los virus van y vienen sin que logremos contenerlos. Sin embargo, algo podemos hacer para prevenirlo.

Las vitaminas son clave para fortalecer tu sistema inmunitario y esquivar resfriados, gripes y otras infecciones por virus. No son ningún escudo milagroso, pero pueden ser de gran ayuda. La mejor forma de reforzar tu sistema inmunitario es asegurarte en tu dieta la dosis adecuada de vitaminas y minerales.

Y si ya te contagiaste, una buena manera de eliminar los síntomas, son los antibióticos. Claro que para adquirirlos necesitas una receta médica.

Aquí veremos cómo pueden ayudarnos las vitaminas D, A, C, las del grupo B y la E. Comencemos.

VITAMINA A

Si te resfrías con mucha facilidad puede que la causa sea falta vitamina A, que también tiene que ver con la salud visual.

La vitamina A tiene la importante función de regular la producción y la actividad de los linfocitos T, que son células inmunitarias necesarias para que ni virus ni bacterias causen demasiados estragos una vez que entren en nuestro cuerpo.

Cumple otro cometido fundamental para que no enfermes: mantiene en buen estado las mucosas de tus vías respiratorias (nariz, faringe…). Si no se encuentran en buen estado no harán suficiente barrera para impedir la entrada de agentes infecciosos.

La vitamina A se halla en productos animales grasos como los huevos, pescado azul y lácteos enteros. Pero hay otra forma de obtenerla y es tomando alimentos que te aportan provitamina A: frutas y verduras de color verde (espinacas, brócoli, etc.) y amarillo-anaranjado (zanahoria, calabaza…).

VITAMINA C

Se ha demostrado en varios estudios que un aporte suficiente de ácido ascórbico influye directamente en la actividad de los linfocitos T (células defensoras). Se cree, incluso, que una dosis adecuada de vitamina C puede ayudar a disminuir la frecuencia y duración de infecciones de las vías respiratorias.

Además, existen estudios que demuestran que, en caso de infección, los niveles de vitamina C bajan considerablemente.

El cuerpo necesita vitamina C para fabricar colágeno. Por eso, cuando falta, la piel está más seca. Por otro lado, este nutriente es necesario para que cicatricen bien las heridas.

Casi todas las verduras, hortalizas y frutas frescas la contienen. Así que sigue la regla de tomar 5 a 8 raciones cada día.

VITAMINAS DEL GRUPO B

Las vitaminas B6, B12 y B9 (ácido fólico) participan en la formación del ADN y de las proteínas implicadas en el sistema inmunitario. Y su papel es tan decisivo que estudios recientes han demostrado que, por ejemplo, el déficit de vitamina B6 reduce la inmunidad celular en personas sanas de edad avanzada, mientras que si se repone esa carencia las defensas se normalizan.

Cereales integrales, legumbres, pescado, verduras de hoja verde, frutos secos o levadura de cerveza aportan B6 y B9. La vitamina B12 sólo se encuentra en alimentos de origen animal (carne, pescado, marisco, lácteos o huevos).

VITAMINA D

Una investigación de científicos japoneses demostró que el aporte de vitamina D durante los meses que van de diciembre a marzo protegió contra la gripe al 40% de los participantes. A su vez, un estudio publicado en Nature Immunology, señala que si los niveles de esta vitamina son bajos, las células asesinas del sistema inmunitario no se activan,por lo que no pueden movilizarse y actuar contra los agentes patógenos.

¿Dónde la encontramos? En el pescado azul, los huevos, las setas, los lácteos enteros y los alimentos enriquecidos con ella.

VITAMINA E

Es uno de los antioxidantes naturales más potentes que existen, beneficia tu sistema inmunitario porque se encarga de proteger sus células. Existen, además, estudios que indican que es muy útil en personas mayores con las defensas bajas. Tomar una cantidad suficiente de vitamina E ayuda a reducir las infecciones respiratorias. El principal aporte de esta vitamina proviene del aceite de oliva virgen, aceitunas, frutos secos, germen de trigo, la palta y las verduras de hojas verdes.