Google Assistant tendría los días contados, entre un empeoramiento del servicio y el auge de la IA

El asistente de voz de Google, Google Assistant, parece no tener futuro en la industria de ese segmento del mercado, especialmente por el favoritismo que existe por Siri de Apple, Alexa de Amazon y por el auge de la inteligencia artificial.

Como explica en un informe Computer Hoy, es bastante probable que los asistentes virtuales del futuro cuenten con alguna IA como ChatGPT incorporada, haciendo que puedan configurar tareas o responder preguntas de forma más eficiente y rápida. El as bajo la manga de los de Mountain View es Bard.

El reporte añade que Google está dejando un lado su asistente de voz y la mejor prueba de ello es un empeoramiento del servicio que han venido informando algunos usuarios en sitios como Reddit. donde han señado que “han notado una disminución del rendimiento del asistente de Google”.

Los planes de Google

La razón por la que Google parece estarse olvidando de Assistant es que estaría planeando utilizar su chatbot Bard para reemplazar al asistente de voz en los próximos meses. Mientras eso pasa, hay críticas al servicio.

Uno de los usuarios en Reddit afirma que el asistente de Google “está cada vez más nerfeado”. Incluso “los usos básicos como configuración de alarmas o reproducir música, parecen haberse vuelto tan defectuosos como inconsistentes”.

Otro internauta señala que “el asistente de Google es mucho peor de lo que solía ser, y se ha degradado con el tiempo” y añade que “el asistente en todos mis dispositivos de Google ha empeorado”.

“Juro que el asistente de Google se ha vuelto tonto en las últimas dos semanas. No puede entender oraciones básicas a menos que hable como un robot directamente al micrófono, o simplemente me ignora. Y cuando grito al lado de mi Google Home, reproduce el siguiente video de YouTube en mi teléfono en lugar de la siguiente canción en el altavoz. Esto nunca me había sucedido antes, y pequeñas cosas como estas se han vuelto muy molestas”, asegura otro usuario.

Todo parece indicar que Google no está brindando el soporte necesario para Google Asisstant, concentrando todos los esfuerzos operacionales en su próximo asistente impulsado por inteligencia artificial.