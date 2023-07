Cinco diferencias entre Threads y Twitter: cuál te gusta más

Threads, la nueva aplicación de Meta, ha surgido como un competidor de Twitter y se ha convertido en uno de los temas más populares entre los usuarios después de los recientes cambios implementados por Elon Musk en su red social.

A simple vista, se pueden observar similitudes entre ambas plataformas, ya que se centran en compartir texto y fomentar conversaciones entre los usuarios. Sin embargo, es posible que te preguntes si realmente son tan similares como parecen. Con información de Informador, detallamos algunas diferencias clave entre Threads y Twitter para que elijas cuál te gusta más.

Necesitas una cuenta de Instagram

Al momento de instalar Threads por primera vez, se te solicitará una cuenta de Instagram para registrarte. Esta conexión con la otra red social de Meta te permite sincronizar seguidores y otras preferencias, lo que puede facilitar tu adaptación a esta nueva plataforma. Sin embargo, si no deseas vincular ambas cuentas, Threads te brinda la opción de no compartir esta información.

Imagen: Apple Insider | Threads sería el nombre del famoso Project 92 de Meta: se trataría de un clon de Twitter que partiría de Instagram. A Elon Musk no les gusta esto.

No tiene una versión web

Hasta el momento, Threads solo está disponible como aplicación móvil y no cuenta con una versión web o de escritorio, a diferencia de Twitter. Por lo tanto, la única forma de acceder a esta nueva red social es a través de la aplicación. No se ha anunciado si Meta tiene planes de lanzar una versión web en el futuro cercano.

Límite de caracteres en las publicaciones

Al igual que en Twitter, en Threads también existe un límite en el tamaño de las publicaciones, pero es más amplio. Según un comunicado publicado en el sitio oficial de Meta, en Threads puedes escribir hasta 500 caracteres, mientras que en Twitter las cuentas no verificadas tienen un límite de 280 caracteres y las verificadas pueden redactar hasta 4000 caracteres.

Threads (META/META)

Contenido del feed

Una de las diferencias más significativas entre ambas aplicaciones es el funcionamiento del feed. En Threads, el contenido que se muestra en tu feed es similar al de Facebook e Instagram, ya que incluye publicaciones de las cuentas que sigues y recomendaciones del algoritmo. A diferencia de Twitter, Threads no cuenta con un apartado donde puedes explorar tendencias y temas populares, ni utiliza hashtags para la búsqueda de palabras clave.

Diseño y características del perfil

Si bien los perfiles en Threads pueden parecer similares a los de Twitter a primera vista, no cuentan con las mismas funciones. Por ejemplo, en Twitter existen secciones de “me gusta” y de multimedia en los perfiles, mientras que en Threads no están disponibles. Además, en la nueva aplicación de Meta no es posible enviar mensajes directos.