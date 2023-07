Varios empleados despedidos por Elon Musk, felices con Threads: “Cualquier cosa es mejor que el Twitter” actual

Threads surgió como un terremoto que desestabilizó a Twitter. Es prácticamente la copia de la red del pajarito azul, pero sin tanta toxicidad (por los momentos) ni los cambios caóticos de Elon Musk. Y lo ven de manera positiva varias personas en especial: los empleados despedidos por el magnate.

Cuando Elon Musk compró Twitter en octubre pasado, despidió casi a la mitad de la plantilla, unas 6 mil personas. Muchos vieron cómo debían reconstruir su vida laboral a pocos meses para las fiestas de diciembre.

Hoy, muchos saborean como un triunfo propio el ascenso de Threads, la red de Meta vinculada a Instagram. Una dulce venganza.

En líneas generales, ven a Threads como una versión más tranquila de Twitter. Incluso, llegan a decir: “Cualquier cosa es mejor que el Twitter que tenemos ahora”, según un ex empleado anónimo, citado por Inews.

Melissa Ingle, científica de datos sénior en el nido hasta noviembre pasado, explicó al portal que ve “mucho potencial para que esto sea el que reemplace a Twitter”.

“El compromiso es el elemento vital de estas aplicaciones. Todos hemos visto morir a otras nuevas empresas de redes sociales por desinterés. La base de usuarios preconstruida es un buen augurio en ese frente”, dijo Ingle a Inews.

Recordemos que Threads trabaja con la misma base de Instagram: hay que registrarse en la red de imágenes para acceder a la de textos.

¿Puede fracasar Threads? Esto dicen ex empleados de Twitter

Threads Esta fotografía tomada en Nueva York el miércoles 5 de julio de 2023 muestra el logotipo de la nueva aplicación Threads, de Meta, a la izquierda, y el de Twitter a la derecha. (AP Foto/Richard Drew) (Richard Drew/AP)

Pero también hay dudas sobre Threads entre los ex trabajadores de Twitter. Manu Cornet, ingeniero de software que estuvo en la empresa hasta la ola de despidos, reconoció que Threads puede ayudar a diluir a la audiencia, pero “no introduce nada nuevo, por lo que he visto”.

Un ex empleado anónimo explicó por qué no quiso abrir la cuenta de Threads: “Fui a descargarlo, vi que no se puede borrar una cuenta sin tu cuenta de Instagram y luego lo evité”.

Y van más allá: “Fundamentalmente no entiendo su existencia en el mercado. Verlo como un salvavidas de Twitter tiene sentido, pero los problemas que ya están surgiendo con los reguladores de la Unión Europea y su falta de propósito parecen indicar que no está ahí para durar”.

Hasta los momentos, Threads ha superado los 100 millones de usuarios registrados, y contando. ¿Podrá suplir definitivamente a Twitter?