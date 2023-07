Threads todavía no está disponible en Europa, ¿por qué?

Threads no llega aún a Europa Hay problemas con la legislación.

Threads está protagonizando un momento importante en el mundo de la tecnología en 2023, poniendo a temblar al Twitter de Elon Musk. En pocas horas, la plataforma de microblogging logró 10 millones de usuarios: ya suma 70 millones, y contando.

Sin embargo, la nueva app de Meta, que puede descargarse entrando en Instagram, aún no se encuentra disponible en Europa.

¿Cuál es el motivo? ¿Podrá resolverse?

Todo parece difícil en primera instancia. Threads no puede descargarse en el Viejo Continente por problemas regulatorios.

Adam Mosseri (Captura de pantalla/Redes sociales)

De acuerdo con Adam Mosseri, jefe de Instagram, no ha llegado a Europa “por complejidades en el cumplimiento de algunas de las leyes que entrarán en vigencia el próximo año”. Lo advirtió en una conversación con The Verge. “No queremos lanzar nada que no sea compatible con lo que sabemos y lo que creemos que está por venir”.

“Simplemente tomará más tiempo asegurarse no solo de que cumple con las normas”, agregó Mosseri, “sino también de que cualquier afirmación que hagamos obre cómo hemos implementado el cumplimiento resiste nuestro conjunto muy alto de documentación y centros de prueba internamente”.

¿Qué es la Ley de Mercados Digitales, que ha frenado la llegada de Threads a Europa?

Para CNBC, Mosseri se refiere a la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés). Con ella se plantean un conjunto de reglas de competencias para los guardianes digitales más grandes, como Meta.

Estas compañías no deben dar preferencia a sus propios servicios en sus plataformas, asegurándose de que sus servicios de mensajería instantánea funcionen con los de la competencia.

Unión Europea UE (Christian Lambiotte/Europa Press)

Empresas como Apple critican la DMA, argumentando que apunta injustamente a los estadounidenses, obstaculizando la innovación. En su momento, la compañía dirigida por Tim Cook afirmó que la legislación “puede resultar en vulnerabilidades innecesarias de privacidad y seguridad”, prohibiendo además “cobrar por propiedad intelectual”.

Como hemos dicho, la Ley de Mercados Digitales comenzaría a aplicarse en 2024. ¿Cambiará algo de aquí a entonces para que Threads llegue a Europa?