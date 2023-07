OPPO Find N2 es reconocido como el Mejor Smartphone en los Asia Mobile Awards 2023

La reconocida marca de smartphones OPPO fue seleccionada en los Asia Mobile Awards 2023, dentro del marco del MWC Shanghai 2023 como el mejor smartphone gracias al modelo, OPPO Find N2. Find N2 destacó entre la competitiva lista de finalistas para obtener el prestigioso premio gracias a su sobresaliente desempeño y su experiencia de usuario innovadora.

Los Asia Mobile Awards de GSMA son los galardones más prestigiosos de la región para la industria de la conectividad. El jurado está compuesto por un panel conformado por sobresalientes expertos de GSMA y el ganador del premio al mejor smartphone en los Asia Awards se elige basándose en criterios como desempeño, innovación y liderazgo en la industria. El premio de este año no solo celebra la fortaleza individual del OPPO Find N2, sino que también da cuenta del amplio reconocimiento y liderazgo de OPPO en el sector.

Mejor smartphone en los Asia Mobile Awards 2023

Find N2 es el teléfono plegable insignia de segunda generación de OPPO. El mismo incorpora una bisagra Flexion Hinge ultraligera y durable, así como el primer marco de soporte para pantalla hecho de fibra de carbono de grado aeroespacial. Asimismo, ofrece una experiencia de plegado increíblemente ligera, sin sacrificar durabilidad o resistencia. El dispositivo adopta la misma proporción áurea del Find N original y usa un panel E6 de 120Hz tanto para la pantalla interna como la externa. OPPO Find N2 es un teléfono plegable ligero e intuitivo, perfectamente diseñado para el uso cotidiano que combina una excelente tecnología de carga, larga duración de la batería, cámara codesarrollada con Hasselblad y modo FlexForm.

Desde su lanzamiento a finales de 2022, OPPO Find N2 ha capturado la imaginación de los usuarios alrededor del mundo gracias a sus innovadoras experiencias, marcando el inicio de una nueva era para los teléfonos plegables. De acuerdo con datos de IDC, OPPO Find N2 ocupó el primer lugar dentro del mercado de plegables en China durante el primer trimestre de 2023 con una cuota de mercado de 35%. Esto contribuyó a que OPPO ocupara el primer lugar general en distribución de teléfonos inteligentes durante dicho periodo de tiempo.

OPPO promueve el desarrollo orientado a la innovación en la industria y empodera a los usuarios alrededor del mundo con experiencias de vida inteligente a través de un extenso ecosistema de productos. En años recientes, estos esfuerzos han recibido reconocimiento internacional. En 2023, OPPO fue nombrada como una de las 10 compañías más innovadoras de la región Asia-Pacífico por Fast Company y recibió un total de 15 galardones en el iF International Forum Design. OPPO también ha ganado numerosos premios por sus productos, incluyendo el Edison Best New Product Awards 2023 y el SEAL Sustainable Product Award 2023 con el OPPO Air Glass y OPPO Battery Health Engine, respectivamente. Todo esto es reflejo del creciente reconocimiento de la tecnología innovadora de OPPO y su contribución en materia de sustentabilidad.

La guía de OPPO es Technology for Mankind, Kindness for the World, su misión de marca. Por lo que, desde la marca señalan que “continuará innovando para brindar experiencias tecnológicas vanguardistas a los usuarios alrededor del mundo”.