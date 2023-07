Apple: iPhone 15 podría presentar un aumento del 15% en la duración de la batería

New iPhone 15 battery capacities have leaked 🔋‼️



iPhone 15: 3877mAh (+15%)

iPhone 15 Plus: 4912mAh (+12%)

iPhone 15 Pro: 3650mAh (+12%)

iPhone 15 Pro Max: 4852mAh (+11%)



(via ITHome) pic.twitter.com/3bssU8CWZG