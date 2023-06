Esto es lo que pasaría si no actualizas tu iPhone a IOS 17 y no te va a gustar Metro Ecuador

Apple presentó la anterior semana la actualización de uno de los sistemas operativos más usados en el mundo como es IOS 17. En esta novedad se indicó cuales serán los dispositivos que no podrán actualizar a la nueva versión. Ante esto, surge la duda de que podría pasar si no renuevo la versión a pesar de tener un dispositivo compatible y puede que no te guste.

Perdida de rendimiento

Los iPhones verán como sus rendimiento poco a poco no vaya siendo tan fluido como se espera ya que los desarrolladores de las aplicaciones siempre realizan sus proyectos en base a la última versión del sistema.

La batería también podría verse comprometida ya que el dispositivo forzaría al sistema con tal de que la aplicación pueda realizar sus funciones a la perfección.

Fallos de seguridad

En las nuevas actualizaciones también se incluye un apartado para reforzar la seguridad del dispositivo ante la nueva cantidad de virus cibernéticos que existen. Esto pondría en riesgo la seguridad de nuestros datos si no se actualiza a la nueva versión.

¿Y si mi dispositivo no puede actualizarse?

Apple siempre lanza nuevas actualizaciones de seguridad a los dispositivos que no pueden actualizarse a la nueva versión con tal de que sus datos no se vean comprometidos.

Esta es la lista de iPhones que no podrán actualizarse a la nueva versión IOS 17:

Desde el iPhone 6 hasta el iPhone 8y 8 Plus: Estos son los iPhones con lector de huellas o ‘Touch ID’ los cuales no podrán actualizarse a IOS 17, esto se debe a que la marca busca que estos usuarios puedan mudarse a los nuevos dispositivos.

Estos son los iPhones con lector de huellas o ‘Touch ID’ los cuales no podrán actualizarse a IOS 17, esto se debe a que la marca busca que estos usuarios puedan mudarse a los nuevos dispositivos. iPhone X: Este dispositivo sorprende al mundo por que fue el primero en incluir ‘Face ID’ o desbloqueo por reconocimiento facial, fue el primer celular en incluir el ‘notch’ en pantalla. Muchos celulares Android copiaron esta función en pantalla y algunas hasta la mejoraron incluyendo funciones únicas.

Se prevé que para el próximo año los dispositivos que no puedan actualizar sean el iPhone XS y su versión Max, el iPhone XR, el iPhone SE de segunda generación. Por su parte, el iPhone 11 y su versión Pro y Pro Max podrán tener un año más de vida ya que solo tiene 5 años en el mercado. Aunque se espera que los modelos Pro tengan una vida más útil en el sector tecnológico.