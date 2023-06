Apple está muy cerca de arrancar con su conferencia WWDC23 en donde se espera que muestren todos los detalles y novedades en torno a iOS 17 y WatchOS 10. Pero la gran revelación que todo mundo quiere ver es su visor de Realidad Mixta (MR) Reality Pro. No pudimos evitar preguntarle a ChatGPT sobre ello.

Ni siquiera tenemos la certeza de que ese vaya a ser el nombre final oficial de este gadget, pero todos los reportes filtrados hasta ahora, particularmente los más recientes relacionados a sus especificaciones técnicas, apuntan a que sería una bestia brutal.

El visor estaría muy encima de todo lo que existe hoy en día en el mercado. Planteando una lucha frontal y directa contra Meta, en donde los chicos de Cupertino presentarían un dispositivo con mucha más capacidad de definición y procesamiento.

Ante tal escenario surge la franca duda sobre si será o no un fracaso comercial este nuevo producto. Por fortuna existen plataformas de Inteligencia Artificial para plantear este cuestionamiento.

Le preguntamos a ChatGPT a través de Bing Chat si considera que el Reality Pro de Apple será un fracaso

ChatGPT es una plataforma que se utiliza para una amplia gama de actividades, pero cuenta con un relativo desperfecto en su versión pública más reciente, ya que la información de la que se alimenta no es en tiempo real.

Pero para ello existe Bing Chat, el asistente IA del navegador Edge de Microsoft que está potenciado por la propia plataforma de OpenAI, con la ventaja de que también puede buscar y analizar fuentes actuales de la red. Es así como le realizamos esta pregunta a la ChatGPT a través de Bing:

Analiza estas notas sobre el Visor de Realidad Mixta Reality Pro de Apple junto a otra información que encuentres en la red y dinos tus consideraciones: ¿Será o no un fracaso?

[ Visor de Realidad Mixta de Apple filtra sus brutales especificaciones y posible precio ]

[ Reality Pro de Apple vs. Meta Quest 3: comparamos lo que se sabe de ambas gafas VR de los gigantes tecnológicos ]

[ La Apple WWDC 2023 ya tiene fecha: Esto es todo lo que tienes que saber ]

La respuesta que nos dio fue francamente interesante:

“Para responder a tu pregunta, he analizado las notas que me has proporcionado y he buscado información adicional en la red. Aquí están mis consideraciones basadas en los resultados de la búsqueda web:

El Visor de Realidad Mixta Reality Pro de Apple es un dispositivo de alta gama que combina realidad virtual y realidad aumentada. Según Bloomberg, el visor tendrá un diseño de gafas de esquí de alta tecnología, una pantalla externa para mostrar las expresiones faciales y los ojos del usuario, varias cámaras externas para el video passthrough y un chip M2 con 16 GB de RAM. El visor también tendrá un paquete de batería externo que se conectará magnéticamente al dispositivo.

El visor se presentará oficialmente el lunes 5 de junio durante la keynote de la WWDC que comenzará a las 10 a.m. PT/1 p.m. ET12. Sin embargo, la fecha de lanzamiento no está clara y podría ser desde finales de junio o julio hasta el primer o segundo trimestre de 2024.

El visor tendrá un precio estimado de $3.000 dólares, lo que lo sitúa en el segmento premium del mercado de la realidad mixta13. El visor competirá con otros dispositivos como el Meta Quest 3, que tiene un precio de $399 y ofrece una experiencia de realidad virtual inalámbrica con seguimiento ocular y controladores hápticos3.

Reality Pro

Los principales casos de uso del visor serán la comunicación, el consumo de video, el bienestar, los juegos y la productividad. Una persona que trabajó en el dispositivo lo llamó parte “símbolo de estatus” y parte “futuro del ordenador”.

En conclusión, el Visor de Realidad Mixta Reality Pro de Apple es un producto innovador y ambicioso que podría revolucionar el campo de la realidad mixta.

Sin embargo, también es un producto caro y con una fecha de lanzamiento incierta que podría limitar su adopción masiva.

Por lo tanto, creo que el éxito o el fracaso del visor dependerá en gran medida de la calidad de su software, su compatibilidad con otros dispositivos Apple y su capacidad para ofrecer una experiencia única y diferenciada a los usuarios.”

La evaluación de la Inteligencia Artificial nos parece sensata. En teoría por su potencia tiene todo para ser un parteaguas. Pero su éxito comercial está muy lejos de verse asegurado por esos múltiples factores circundantes.