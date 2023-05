Conoce la app sensación para encontrar un amante

El tiempo largo en las relaciones, sin duda alguna causa en el mediano y largo plazo desgaste sentimental y cansancio mental, lo que genera que muchas personas tomen la drástica decisión de buscar otras alternativas en otras personas y experimentar la adrenalina y emociones de una relación clandestina extramatrimonial.

Los momentos de crisis mundial también hacen que las personas estén más susceptibles, irritables, intolerantes, ansiosas, y todos estos síntomas tienden a repercutir directamente en la convivencia.

4.- Second Love. Podría estar presente en su ciudad. Esta página ha tendio gran éxito en Europa y busca el mismo en América Latina. Foto: Second Love. Imagen Por:

Second Love

Una de las aplicaciones sensaciones en este primer semestre del 2023 es Second Love, quién se define en su portal web como una “red social para conocer personas que quieran tener una relación paralela que le da mucha importancia al anonimato y privacidad para que todas las acciones que realices a través de nuestro portal”.

Esta revolucionaria plataforma es un sitio de citas exclusivo para personas que se encuentran en algún tipo de relación y buscan tener una aventura amorosa. Al inscribirse, los usuarios saben que se contactarán con gente que está en su misma situación, por lo que no tienen que esconder relaciones ni mentir sobre el estado civil.

Second Love no tiene una versión para dispositivos móviles, con la finalidad de que los usuarios tengan mayor privacidad y en caso de que el smartphone caiga en manos de la pareja, no encuentre una aplicación de citas que pudiera meterlo en problemas. La gran mayoría de los usuarios son hombres (70%) y el rango etario de los que más lo utilizan es el de la franja de 35 hasta 55 años.

Anabela Santos, manager regional de Second Love para Latinoamérica, explicó al medio Tn que más del 60% de los usuarios confiesan en sus perfiles que están en pareja, pero abiertos a conocer a otras personas. “La rutina diaria y los problemas cotidianos generan problemas en una relación. Es normal que busquen un escape en un amorío que les provoque un alivio temporario. Los momentos de crisis claramente generan que las personas y así lo vemos reflejado con el aumento abrupto de usuarios este último año”.