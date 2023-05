Steve Jobs no quería que Apple fabricara smartphones desde un comienzo: “Los teléfonos apestan”

La historia detrás del iPhone es fascinante y revela cómo una idea inicialmente rechazada por Steve Jobs se convirtió en el producto más exitoso de Apple. Porque, desde un comienzo, el genio de la compañía de Cupertino creía que “los teléfonos apestaban”.

Según el libro “The One Device: The Secret History of the iPhone” de Brian Merchant, citado en Applesfera, se exploran los detalles intrigantes de la tensa relación entre Jobs y el desarrollo del iPhone, incluyendo la oposición inicial del fundador de Apple a la idea de crear un teléfono móvil.

Jobs expresó su desprecio hacia los teléfonos ejecutivos en varias ocasiones, llegando incluso a afirmar que “los teléfonos apestan”. Sin embargo, el iPhone se convirtió en un proyecto oficial gracias a la insistencia de su equipo ejecutivo y al trabajo arduo de talentosos programadores y expertos en hardware.

Como dice Merchant, el iPhone comenzó como un proyecto experimental en el que Jobs no estaba involucrado, pero rápidamente se convirtió en “un acto de fe” por parte del visionario fundador de Apple.

¿En qué se basaba el rechazo de Jobs?

En un principio, el rechazo de Jobs se basaba en la creencia de que Apple no era experta en llegar directamente a los consumidores finales. Sin embargo, esto cambió cuando se dieron cuenta del enorme potencial que los primeros smartphones ofrecían desde un punto de vista de ingeniería social.

Steve Jobs necesitaba ver una interfaz intuitiva y emocionante que convenciera tanto a los usuarios inexpertos como a él mismo de que Apple debería ingresar al mercado de los teléfonos.

El primer iPhone fue una hazaña de ingeniería, con más de 200 licencias y patentes asociadas a su desarrollo. El equipo de ingenieros, liderado por Andy Grignon, intentó persuadir a Jobs de que un teléfono de Apple era una idea genial.

Sin embargo, Jobs seguía siendo escéptico, lo que llevó a replantear la idea por completo. Fue en ese momento crucial cuando Michael Bell, vicepresidente de Apple en ese entonces, envió un correo electrónico determinante para cambiar la opinión de Jobs.

Mike Bell

Bell, un hombre de confianza con experiencia en el desarrollo de sistemas operativos móviles y tecnologías inalámbricas, argumentó convincentemente en su correo las razones por las cuales Apple debería aventurarse en la creación de un teléfono. Uno de los puntos clave de su argumento se centraba en la importancia de la interfaz de usuario, que se convertiría en un sello distintivo del iPhone y sería imitada posteriormente.

Steve Jobs finalmente accedió a la idea propuesta por Bell, y el resto es historia. El primer iPhone se convirtió en un hito revolucionario en la industria de la telefonía móvil y sentó las bases para el éxito continuo de Apple en el mercado.