Recorriendo Ciudad de México con el Huawei P60 Pro: una privilegiada experiencia fotográfica

Ciudad de México atrae a turistas de todo el mundo gracias a su vibrante cultura, rica historia y deliciosa gastronomía. Así que, aprovechando sus variados paisajes, en Fayerwayer decidimos recorrer sus calles para probar el nuevo Huawei P60 Pro, recientemente coronado en la cima de la fotografía móvil por los expertos de DxOMark.

Se trata de un smartphone que destaca por su elegante y único diseño, así como por sus avanzadas funciones de cámara que nos permitieron capturar momentos con colores vibrantes, detalles precisos, gran nitidez y, por supuesto, mucho profesionalismo durante nuestro recorrido por la CMDX.

Sin ir más lejos, el nuevo modelo insignia de la serie P de Huawei cuenta con una cámara principal equipada con un sensor principal y un teleobjetivo que alcanzan los 48 MP cada uno, acompañados de un gran angular de 13 MP.

Muchas mejoras

La cámara del Huawei P60 Pro ofrece un sistema de apertura variable, que va desde f/1.4 hasta f/4.0., lo que permite ajustar la profundidad de campo y la luminosidad. La velocidad de obturación es ajustable, ya sea manual o automáticamente -con IA que detecta la configuración de la escena y en consecuencia ajusta las hojas de apertura -, permitiendo capturar imágenes idénticas a la realidad, incluso con un alto rango dinámico (HDR), y usando aperturas más grandes en escenas con poca luz.

En lo que respecta a la cámara frontal, el Huawei P60 Pro incorpora un módulo gran angular de 13 MP con una apertura de F2.4. Mientras que en el modo video, permite grabar en 4K@30/60fps y 1080p@30fps.

El poder de la serie P

Si hacemos un recorrido por las diferentes opciones con las que cuenta este modelo, debemos hacer una parada obligatoria en los modos Apertura y Supermacro.

Este último destaca por lograr tomar fotos de alta precisión sin tener que estar cerca del objetivo. Dicho de otra forma, es una función que - gracias a su sensor gran angular- hace más fácil capturar primeros planos de objetos pequeños a una distancia mínima de 10 centímetros, lo que nos sorprendió gratamente: al fotografiar exteriores, obras de arte o naturaleza viva, los resultados fueron de una calidad que se iguala a la de una cámara profesional.

Ardilla _cuva

El modo Apertura, en tanto, logra enfocar con nitidez las texturas ultrafinas, capturando hasta los detalles más minuciosos si se trata de una corta distancia. Por supuesto, probamos esta función y cumplió lo prometido, sobre todo a la hora de fotografiar comida, punto alto de nuestra visita a la capital de México.

Nopal _cuva

Modo Apertura - Nopal Asado, Taquería El Califa / Modo Apertura - Acercamiento a piedra de Pirámide de Teotihuacán

El Zoom digital del P60 Pro alcanza los 100x. Hicimos la prueba y, al menos hasta los 10X, su claridad es impresionante. Luego, como es de suponer, la calidad de la imagen va bajando a medida que aumentamos el Zoom. Claro que en comparación con modelos de otras compañías, los resultados no dejan de sorprender.

Restaurante _cuva

Foto sin Zoom, Restaurante Ling Ling, Ubicado en un Piso 56 - Foto con Zoom +30X - Foto con Zoom +70X

La diferencia entre las cámaras traseras y delantera del Huawei Pro60 P es clara en cuanto a definición y detalle. Aun así, los 13 megapixeles de la cámara frontal son suficientes para capturar imágenes de buena calidad, sin mostrar grandes diferencias entre el modo selfie y el modo retrato, tanto de día como de noche.

El modo Belleza que viene integrado - a nuestro parecer - no logra estar a la altura de las demás funciones de este modelo. Y es que la inteligencia artificial hace lo suyo transformando las imperfecciones en acuarelas de la realidad.

No podemos terminar este review sin antes referirnos al Modo Nocturno. Esta herramienta, a través de una exposición más larga, logra resaltar los colores aún cuando hay poca luz sin hacerlos parecer exagerados o artificiales. Aunque la imagen no refleja la realidad exacta, el avanzado post procesamiento de Huawei logra resultados que no tienen nada que envidiar a otros smartphones. Eso sí, cabe mencionar que en la noche el modo normal ya es bastante bueno:

Modo normal _cuva

Modo normal - Museo Soumaya / Modo Nocturno - Museo Soumaya

¿Vale la pena?

Si tus intereses no están relacionados al 5G o a los servicios de Google, sino más bien en capturar momentos o experiencias a través de la fotografía, entonces sí, Huawei P60 Pro es para ti.

Este teléfono de gana alta se la juega por los amantes de las fotos, posee herramientas de fácil uso para los más amateurs y también opciones profesionales para quienes se manejan mejor en este oficio. Su software de edición permite trabajar las fotografías después de haber sido tomadas, sin perder su calidad original y permitiendo corregir errores que pudiesen ocurrir al momento de la toma.

En nuestro caso, recorrer la Ciudad de los Palacios junto a este smartphone fue una gran elección, ya que permitió capturar los momentos que vivimos con formas y colores idénticas a la realidad.