El iPhone 14 registra la mayor caída en la satisfacción del cliente en una década

Una nueva investigación muestra que la satisfacción con el iPhone de Apple alcanzó su punto máximo con el iPhone 13, y el iPhone 14 experimentó una caída importante.

Según una investigación de PerfectRec, citada en Web Pro News, cada generación de iPhone de Apple ha sido calificada más alta que la anterior, comenzando con el iPhone 6. Esas calificaciones alcanzaron su punto máximo con el iPhone 13, particularmente el iPhone 13 Pro Max, y disminuyeron sustancialmente con el iPhone 14.

De hecho, el iPhone 14 está clasificado más bajo que el iPhone 8. PerfectRec señala que, en general, los iPhone han mejorado con cada generación, mientras que los clientes también han revisado favorablemente más productos con el tiempo. Ambos factores probablemente contribuyeron al aumento de la satisfacción del cliente con el iPhone.

Las calificaciones del iPhone 14

Desafortunadamente, el iPhone 14 no trajo tantas mejoras y cambios como las generaciones anteriores, a lo que el informe culpa por la caída en las calificaciones.

“Sospechamos que lo que sucedió con el iPhone 14 es que la tasa de mejora simplemente no coincidió con las expectativas de los clientes. No había una gran característica nueva e imprescindible y los consumidores no consideraron que las mejoras incrementales valieran la pena, por lo que, como resultado, menos de ellos lo calificaron con cinco estrellas”, analiza un crítico.

“Los críticos principales generalmente describieron las mejoras de rendimiento del iPhone 14 como “modestas” y “una mejora pequeña”.

Los nuevos iPhone 14 en exhibición en un evento de Apple, en la sede de la empresa en Cupertino, California, el 7 de septiembre de 2022. (Foto AP/Jeff Chiu, archivo) AP (Jeff Chiu/AP)

Esta percepción probablemente se vio reforzada por la decisión de Apple de reutilizar el chip A15 del iPhone 13 Pro en el modelo base del iPhone 14, una decisión que generalmente se reserva para sus ofertas de menor precio. Esta fue la primera vez que Apple reutilizó un chip de la generación anterior en un nuevo teléfono insignia, y no fue el único componente reutilizado que decepcionó a los fans.

Apple no actualizó la frecuencia de actualización de 60 hz del modelo base iPhone 14 ni reemplazó la muy difamada “muesca” con una verdadera lente perforadora que muchos observadores esperaban que hicieran. En cambio, la muesca permaneció en el modelo base del iPhone 14 y obtuvo una ligera actualización a la isla dinámica en el 14 Pro y Pro Max.

La conclusión del reporte es que Apple deberá hacer algo innovador con el iPhone 15 si quiere recuperar el nivel de satisfacción del cliente que alguna vez tuvo.