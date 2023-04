Apple: Se filtra la lista de iPad compatibles con iPadOS 17 y tres modelos no contarán con la actualización

La nueva versión del sistema operativo homólogo para iPad, iPadOS 17, está próxima a ser presentada durante la WWDC de 2023 el día 5 de junio. Pero no todas las tablets de Apple contarán con la actualización.

Aunque existe una amplia lista de modelos de iPad compatibles con iPadOS 17, habrá muchos que no podrán ejecutar todas las novedades de software más avanzadas. Según Ipadizate, tras la filtración de una lista de dispositivos iPad compatibles con iPadOS 17, se ha confirmado que tres modelos de iPad se quedarán fuera: el iPad de 5ª generación), el iPad Pro de 9,7 pulgadas (1ª generación) y el iPad Pro de 12,9 pulgadas (1ª generación).

Por su parte, entre los modelos compatibles se encuentran el iPad Air (3ª generación) y posteriores, el iPad (6ª generación) y posteriores, el iPad mini (5ª generación) y posteriores, y el iPad Pro (2017) y posteriores.

Novedades de iPadOS 17

Según los rumores, iPadOS 17 traerá nuevas funciones como widgets para la pantalla de bloqueo y pantalla siempre encendida. Sin embargo, no todos los modelos de iPad podrán disfrutar de estas prestaciones debido a que no todos tienen la potencia suficiente para ofrecer la mejor experiencia de usuario con algunas funciones avanzadas, como la función Organizador Visual.

iPad Pro 2022 (BGR)

En cuanto a iOS 17, hay rumores que sugieren que los modelos de iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X dejarán de brindar soporte para la próxima actualización de software. Sin embargo, otros rumores apuntan a que todos los modelos de iPhone que han podido instalar iOS 16 también serán compatibles, aunque por el momento esto no está del todo claro.

Es importante destacar que iOS 16 perdió compatibilidad en los modelos iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus y iPhone SE de primera generación. En definitiva, aunque la lista de modelos compatibles es amplia, no todos podrán disfrutar de las prestaciones más avanzadas de estas actualizaciones de software.