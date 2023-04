Motorola lanzará su plegable más barato: aquí están las fotos del Razr Lite

Se abre una nueva era para los teléfonos inteligentes: nace el Motorola Razr Lite, un plegable más barato. Esta versión se espera para finales de 2023.

De acuerdo con un reporte de My Smart Price, junto con el lanzamiento del Razr Plus 2023 llegará la versión económica, la Razr Lite. No hay detalles oficiales sobre el nuevo plegable, pero trascendieron algunas fotografías.

Motorola Razr Lite Filtración de la imagen

Veamos las principales características, que se extraen de las imágenes mostradas por la página web especializada.

Así sería el Motorola Razr Lite, el plegable más económico del mercado

El smartphone contará con un mecanismo de plegado estilo concha, con un recorte perforado en la parte superior central de la pantalla.

También se observa que los biseles alrededor de ella son delgados, lo que podría ayudar a una experiencia de visualización inmersiva, según My Smart Price.

Motorola Razr Lite Filtración de la imagen

En el exterior posee una pequeña pantalla de cubierta, que abarcaría un número reducido de tareas, como mostrar la hora o verificar notificaciones.

El portal especializado apunta que hay una configuración de doble cámara junto a la pantalla de la cubierta del Motorola Razr Lite 2023. “El módulo de flash LED”, señala My Smart Price, “también se coloca debajo de los sensores de la cámara. El marco es curvo y tiene líneas de antena, lo que sugiere el uso de metal”.

¿Y cuánto costaría este nuevo smartphone plegable?

Motorola Razr Lite Filtración de la imagen

Respecto a las características tecnológicas, no hay información cierta. Pero para el portal 9to5google, “parece razonable esperar quizás un conjunto de chips menos potente o menos memoria”. El Motorola Razr 2023 utiliza un Snapdragon 8 Plus Gen 1 Octa Core, además de RAM de 8 GB y Almacenamiento de 128 GB.

Lo importante es el precio: evidentemente será menor que el Motorola Razr tradicional, pero se desconoce cuánto. Se considera que el mes de junio servirá para ofrecer mayor información respecto a esto último.